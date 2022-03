Beauty routine viso: quali prodotti usare

Una corretta routine per il viso è la chiave che consente di avere una pelle fresca, priva di imperfezioni e che contrasta il passare del tempo. Tuttavia, non tutti sanno quale sia il giusto ordine per una routine completa. I prodotti a base di rosa mosqueta sono spesso i preferiti per creare una routine quotidiana che permette di prenderti cura della pelle. Dopo che sei stata fuori tutto il giorno, concediti qualche minuto per curare il derma che è stato sottoposto a ogni tipo di stress. Infatti, è stata aggredita da vento, freddo, caldo, sole e così via. Ecco qual è la sequenza corretta per la tua beauty routine.

Pulire il viso

La primissima cosa da fare quando rientri a casa è togliere il trucco e pulire bene il viso dove si è depositato uno strato di sporcizia. Inoltre, potresti aver sudato e avere un eccesso di oli, sebo, etc. che ostruisce i pori e la loro respirazione. Con un dischetto in cotone e dell’acqua micellare rimuovi la maggiorparte del trucco. Lava poi il viso con del latte detergente oppure un gel apposito che rimuovere anche il trucco waterproof.

Il tonico

Ora che il viso è perfettamente pulito e asciutto, prendi il tuo tonico preferito e passalo su tutto il volto. Il suo compito è quello di restringere i pori purificandoli in profondità. Andrebbe applicato soprattutto nelle zone dove i pori sono più evidenti cioè attorno al naso e sulle guance.

Il siero e il contorno occhi

Non dimenticare mai di applicare anche il siero. È un booster di idratazione che penetra in profondità grazie alle sue molecole di piccole dimensioni. Una piccola quantità aiuta a contrastare i segni di invecchiamento. Per il contorno occhi, ci vuole un prodotto assestante. È la zona del viso che più di tutte si muove e perciò si riempie di rughe. Se vuoi combattere davvero quelle antiestetiche “zampe di gallina”, prendi una goccia di crema contorno occhi e stendila con un tocco leggero.

La crema idratante

Una volta che i prodotti sono penetrati, passa alla tua crema idratante preferita. Va scelta in base alle esigenze della tua pelle. Per esempio, una crema leggera a base di prodotti naturali è perfetta per le pelli più delicate che tendono ad arrossarsi. Se hai la pelle grassa e che tende a sviluppare imperfezioni come punti neri e acne, evita le formulazioni troppo ricche ma scegli una crema purificante. Per le pelli mature, invece è indispensabile l’idratazione profonda, al pari di chi ha la pelle secca.

L’olio viso

In realtà la crema viso non basta per idratare la pelle ma ci vuole qualcosa di più. L’olio per il viso è un prodotto straordinario che aiuta a infondere i principi negli strati più profondi del derma garantendo un migliore processo di rigenerazione cellulare che avviene durante la notte in maniera particolare. L’olio aiuta anche a riapre prima la pelle, essenziale se hai delle piccole cicatrici lasciate da un brufolo. È altresì perfetto per contrastare i segni d’espressione che si concentrano su fronte, intorno alle labbra e agli occhi.