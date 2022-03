Giardino boho chic: come si arreda

A chi non piace lo stile boho chic? È un tipo di arredo altamente decorativo, perciò non adatto agli amanti del minimalismo, che ha il vantaggio di rendere ogni zona super accogliente e cozy. Questo particolare mix si compone di oggetti vintage, rustici, etnici e coloniali. Essendo presenti diversi stili, può esser difficile creare il giusto equilibrio. Le casette in legno di ottima qualità sono ideali per uno spazio dai richiami boho chic che unisce diversi spunti presi qua e là. Questi sono allora alcuni spunti per costruire un arredo preciso e di grande effetto.

Cuscini, tappetti e tessili

Nello stile boho chic, sia per spazi interni che esterni, non bisogna mai e poi mai lesinare sui tessili. I tessuti di cuscini e tappetti sono in grado di dare il giusto accento. L’ideale per ricreare questo stile è accostare trame e fantasie diverse tra di loro. Ecco che quindi si trovano affiancati cuscini con federe fatte all’uncinetto e tappeti con trame dei nativi americani. Fili intrecciati e cuciti al telaio sono la cifra dei tessuti per lo stile bohomien.

Nappe, nastri, pompon, piume e simili non devono mai mancare in un arredo di questo tipo. Bastano anche un paio di pompon colorati applicati a un semplice cuscino candido per inserirlo subito in questa ottica. Tutti i tessuti dovrebbero però esser idrorepellenti per esser lasciati senza problemi all’esterno anche sotto un acquazzone. Se così non fosse, ogni volta vanno riposti via altrimenti si bagnano e rovinano.

Vintage e recupero

Come già anticipato prima, una parte importante dello stile boho chic è il vintage. Gli elementi di recupero sono di enorme aiuto quando si deve creare uno spazio con queste caratteristiche. Tanti elementi e oggetti possono trovare una seconda vita grazie a questo tipo di arredo. Più è rovinato, meglio è! L’effetto used è addirittura da ricercare per un insieme autentico che ricrea le atmosfere desiderate.

Se in altri stili di arredo è praticamente vietato accostare oggetti che non seguono lo stesso filo conduttore, questa volta la regola è abrogata. Infatti, si possono accostare mobili e arredi che hanno uno stile diverso. L’importante è non usare nulla di troppo moderno o metallico. Il legno deve essere onnipresente per creare un angolo del giardino molto siltoso e piacevole.

Lanterne e lucine

Per un’atmosfera davvero bohemien ci vuole la giusta luce. In questo caso per l’illuminazione da esterno si usano lanterne e file di luci. È il binomio perfetto per uno spazio curato. Nel caso delle lanterne, ancora una volta, non importa se sono tutte diverse. Anzi, è quasi meglio per l’impatto visivo e il risultato finale.

Arredi appesi

In giardino ci vogliono delle sedute comode per stare in relax e momenti conviviali con gli amici. Una poltrona appesa oppure una amaca in corda è quello che ci vuole per completare lo spazio. Per appenderle, si può sfruttare un albero oppure strutture ad hoc. Che si tratti di una o dell’altra, è evidente che ci vogliono cuscini e coperte come consigliato all’inizio.