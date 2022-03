Perché è importante il Decreto Ristori per le sale da gioco

Il Covid-19 ha paralizzato il mondo intero e per molto tempo alcune persone o attività non hanno potuto lavorare. Lockdown, misure di sicurezza e continui decreti hanno reso le cose difficili soprattutto per chi lavora con il pubblico. Per questo motivo sono stati creati dei decreti in grado di aiutare tutte le attività rimaste bloccate e che non potevano ottenere un guadagno. Per molto tempo alcune categorie si sono lamentate del fatto che non sono state prese in considerazione ma poi finalmente lo Stato è intervenuto sullo stato di emergenza. Andiamo a vedere in particolare come è stato utile il Decreto Ristori per alcuni tipi di attività, come ristoranti o sale da gioco.

Cos’è il Decreto Ristori

Durante la pandemia sono stati presi diversi provvedimenti per aiutare le attività commerciali che hanno dovuto fermarsi. Tra questi c’è il “Decreto Ristori”, decreto legge che ha appunto l’obiettivo di introdurre delle misure per aiutare le imprese maggiormente colpite dal lockdown per Covid-19. Questo decreto coinvolge i settori che hanno subito di più il peso di tutta la situazione e che hanno bisogno di un supporto economico per poter andare avanti.

Grazie al Decreto Ristori sarà possibile attingere a oltre 5 miliardi di euro per poter aiutare le categorie che sono state più danneggiate dalla pandemia. Si tratta dei bar, ristoranti, gelaterie, teatri, palestre, piscine, cinema, sale da gioco e molte altre attività. Nel Decreto è possibile trovare i codici Ateco delle attività che possono beneficiare di questo bonus, in modo da poter intervenire nell’immediato per aiutare le categorie coinvolte.

Decreto Ristori per le sale da gioco

Una delle categorie maggiormente coinvolte è quella delle sale da gioco, che hanno dovuto chiudere per diverso tempo. Chi ha un’attività nel settore non ha potuto lavorare durante il lockdown, nei mesi estivi ha ricevuto molte restrizioni e ha dovuto chiudere poi nella stagione autunnale. La situazione per le sale da gioco è quindi davvero critica e anche per tutte le attività che collaborano con loro.

Nel settore del gioco diverse attività hanno ricevuto degli aiuti, da quelle online a quelle fisiche, ma non tutte: sono purtroppo state escluse le sale da gioco che mettono a disposizione apparecchi a vincita e altre categorie con differenti codici ateco.

Le misure del Decreto

Tutte le categorie che sono state incluse nel Decreto Ristori possono beneficiare di un contributo a fondo perduto. Ci sono però delle condizioni, ovvero che il fatturato sia inferiore di almeno due terzi rispetto all’anno precedente per quel determinato periodo. Il bonus che si ottiene può quindi variare in base al fatturato dell’attività: chi ha guadagnato meno riceve maggiore aiuto, come è giusto che sia.

Oltre a ricevere un contributo economico, le categorie coinvolte possono beneficiare di altri vantaggi. Ad esempio alcune attività hanno la possibilità di sospendere i versamenti dei contributi previdenziali e delle ritenute. Ogni persona, in base alla sua situazione, dovrà valutare se il Decreto Ristori mette in atto delle misure per poter rialzarsi, dato che questo decreto è dedicato proprio a chi è in difficoltà.

Questo Decreto ha aggiunto un’integrazione, diventando Decreto Ristori Bis, aggiungendo aiuti anche per altre attività che non erano state coinvolte nel primo decreto. Vengono coinvolte anche le famiglie nelle zone rosse che non hanno potuto muoversi per diverso tempo e hanno problemi economici. I codici Ateco quindi aumentano, includendo anche altre attività del settore dei giochi anche se alcune di loro rimangono ancora escluse.

Lo Stato sta procedendo per poter aiutare la popolazione, anche chi lavora nel settore del turismo e ha dovuto cancellare continuamente le prenotazioni, rischiando di dover chiudere l’attività. Parliamo di alberghi, b&b, terme e altre attività prettamente turistiche.

Nel sito ufficiale è possibile trovare tutte le informazioni che riguardano ogni tipo di categoria coinvolta. Si può vedere quali sono le clausole da rispettare, i termini e le condizioni per aderire al bonus. Sono stati introdotti anche i buoni spesa, il sostegno per la filiera agricola e per la categoria dello spettacolo. Anche per quanto riguarda lo sport sarà possibile beneficiare di alcuni aiuti.