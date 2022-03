Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.



Ecco quelle che Montecarlonews propone, ricordando che l'attuale situazione epidemica potrebbe causare modifiche nei programmi o annullamenti. Le iniziative e le manifestazioni prevedono l'obbligo di indossare la mascherina e per buona parte é richiesto il pass sanitarire.

ANTIBES

25e Festival "Femin'arte" - Théâtre du tribunal

Fino al 13 narzo 2022

À Lieux multiples

Le programme

Jeudi 10 Mars à 20h30, Théâtre du Tribunal

Vendredi 11 Mars à 20h30, Théâtre du Tribunal

Samedi 12 Mars à 20h30, Théâtre du Tribunal

Dimanche 13 Mars à 15h, Théâtre du Tribunal

Du mardi 8 au samedi 19 mars, Médiathèque Albert Camus

Exposition de groupe, Exposition "NO LIMIT".

Du mardi 8 au dimanche 13 mars, Théâtre du Tribunal

Femin’photos, Exposition " L'oeil de Val " de Valérie Duburc

Samedi 12 mars, Médiathèque Albert Camus

Lecture et rencontre Lila signe avec bébé est la première collection de livres intégrant une histoire, une comptine et des signes associés à la parole pour les enfants de 0-6 ans.

10h, lecture de " Lila a un secret " tome 2, de et par Julie Anne Karsenty

Lila est à croquer ! aborde les premiers contacts sensoriels de bébé avec les aliments, mais pas que…

10h30, rencontre avec les parents, institutions, enseignants…

Le concept " Bébé signe " accompagne les jeunes enfants et leurs proches dans leur quotidien et dans les lectures et les comptines. Les signes facilitent les échanges avec les tout-petits, participent à l’éveil, de la concentration de la motricité et de la coordination. Une collection écrite par Julie-Anne Karsenty, illustrée par Mélissa Laurent.

16h, Lecture de contes " Au fil des saisons " de et par Jennifer Chiama. Pour les 2 - 5 ans.

Tit’ fourmi se réveille un matin et choisit de suivre le chemin qui sent l’été… Elle ne connait pas et sa curiosité va lui faire découvrir des parfums, des sensations et de nouveaux amis plus ensoleillés les uns que les autres. Un conte pour partir à la rencontre de 4 petits animaux, quatre saisons et mille secrets de la nature au fil du temps qui passe.

Un spectacle immersif et interactif pour le plaisir des petits et des grands.



Printemps des poètes

Giovedì 10 Marzo 2022 ore 20,30

À Théâtre Antibéa

15 rue Clemenceau



Le système Ribadier

Dall'11 al 13 marzo 2022 ore 20,30, ladomenica ore 16

Théâtre Antibea

15 rue Clemenceau



Voile - "ECCM Cup"

Domenica 13 marzo 2022

Baie d'Antibes



Université des Savoirs - " Comptes et Légendes de la Musique Classique "

Université des Savoirs - " Comptes et Légendes de la Musique Classique "

Le 15 Mars

À Salle des associations

Université des savoirs

Martedì 15 marzo 2022 ore 18

" Venise : Une chronique festive des Bellini à V.Carpaccio " par Catherine De Buzon

Salle des Associations

Cours Massena



CANNES

ANIMATIONSCAFÉ DES LECTEURS

Giovedì 10 marzo 2022 ore 16

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo

Espace Ranguin



CONFÉRENCE LES ÉCRIVAINS À SAINTE-MARGUERITE

Giovedì 10 marzo 2022 ore 17

Musée Chapelle Bellini

67 bis avenue de Vallauris



SPECTACLE Danse DE TÊTE EN CAPE Balkis Moutashar

Venerdì 11 marzo 2022 ore 19,30

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



ATELIER DE CHANT ORIENTAL

Sabato 12 marzo 2022 ore 10,30

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo

Espace Ranguin



SPECTACLE LES CAPRICES DE MARIANNE

Sabato 12 marzo 2022 ore 20,30

Théâtre Croisette - JW Marriott Cannes

50 boulevard de la Croisette

1-3 Rue Frédéric Amouretti



CONCERT UNE ŒUVRE, UNE HEURE - BEETHOVEN

Domenica 13 marzo 2022 ore 11

Salle culturelle Les Arlucs

24 avenue des Arlucs



CONFÉRENCE NAPOLÉON III , LE RATTACHEMENT DE NICE, ET LA SAVOIE À LA FRANCE, EN 1860

Mercoledì 16 marzo 2022 ore 15

Salle Stanislas

7 rue Louis Pastour



EXPOSITION DE LA MAIN À L'HUMAIN, LES MARIONNETTES D'ARKETAL

Fino a domenica 13 marzo 2022

Horaire: De 10h à 12h et de 14h à 18h

Espace Miramar

35 rue Pasteur



EXPOSITION CIAO ITALIA !

Fino a lunedì 21 marzo 2022

Lundi au vendredi : de 13h30 à 17h

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



FIONA RAE - Mostra

Fino a domenica 24 aprile 2022

Mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Centre d'art La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



EXPOSITION Photographie NICOLAS FLOC'H - INVISIBLE PARALLÈLE

Fino a domenica 22 maggio 2022

JANVIER À MARS :

- Du mardi au dimanche : de 10h30 à 13h15 et de 14h15 à 16h45

AVRIL / MAI :

- Du mardi au dimanche : de 10h30 à 13h15 et de 14h15 à 17h45

- Fermée le 1er mai

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



EXPOSITIONS HARALAMPI G. OROSCHAKOFF - VISAGES DES FRONTIÈRES

Fino al 29 maggio 2022

Mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 17h

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



EXPOSITION BILAL HAMDAD - SOLITUDES CROISÉES

Fino a domenica 29 maggio 2022

Mardi à vendredi : de 13h à 17h, Samedi et dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



CARROS

Autre temps, autre lieu

Fino al 29 maggio 2022

Véronique Champollion et Francis Puivif investissent le château de Carros pour en révéler et en exploiter les potentialités mémorielles et fonctionnelles.

autre-temps-autre-lieu

Centre International d'Art Contemporain Château de Carros

Place du Château



LEVENS

EXPOSITION DE GILBERT MORALES

Fino al 9 aprile 2022

ogni giorno dalle 9 alle 17.

La Galerie du Portal

1 Place V. Masseglia



MENTON

THÉÂTRE : « LOUIS XVI.FR »

Venerdì 11 marzo 2022 ore 20,30

Palais de l'Europe - Théâtre Francis Palmero

8 avenue Boyer



Dans le cadre du printemps des poètes lecture de poésies par la Société d’Art et d’Histoire du Mentonnais

Sabato 12 marzo 2022 ore 15

L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe)

8 avenue Boyer



Nana – portraits d'une femme au 19ème siècle

Domenica 13 marzo 2022 ore 16

|Salle Saint-Exupéry

8 Rue de la République



Visite guidée éclair: La Salle des Mariages de Jean Cocteau

Giovedì 10 marzo 2022 ore 14,30

Mairie

17 Rue de la République



Visite guidée : l’Orangeraie, un jardin de palace

Giovedì 10 marzo 2022 ore 10

L' Orangeraie

15 Rue Partouneaux



Visite guidée : Le Jardin Serre de la Madone

Giovedì 10 marzo 2022 ore 15

Venerdì 11 marzo 2022 ore 15

Sabato 12 marzo 2022 ore 15

Domenica 13 marzo 2022 ore 15

Jardin Serre de la Madone

Serre de la Madone

74 Route du Val de Gorbio



Visite guidée: Le Jardin Fontana Rosa

Venerdì 11 marzo 2022 ore 10

Lunedì 14 marzo 2022 ore 10

Jardin Fontana Rosa

6 Avenue Blasco Ibanez



Visite guidée: Le Jardin de Maria Serena

Venerdì 11 marzo 2022 ore 10

Martedì 15 marzo 2022 ore 10

21 Prom. Reine Astrid



Visite guidée : Le Bastion, Musée Jean Cocteau

Musée testament de l'artiste Jean Cocteau

Lunedì 14 marzo 2022 ore 14,30

Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III

quai Napoléon III



Visite guidée : le jardin botanique Val Rahmeh

Lunedì 14 marzo 2022 ore 15

Jardin botanique exotique Val Rahmeh

Avenue Saint-Jacques



Visite guidée Les Ruelles de l’histoire

Martedì 15 marzo 2022 ore 14,30

parvis de la Basilique St Michel



Visite guidée : le jardin du Riviera Palace

Jardin de Palace de la Belle Epoque

Mercoledì 16 marzo 2022 ore 10,30

Entrée du parc,

28 Avenue Riviera



Visite guidée : la Chapelle des Pénitents Noirs

Mercoledì 16 marzo 2022 ore 14,30

Rue du général Galliéni



Exposition une collection dans tous ses états

Fino al 30 maggio

Musée Jean Cocteau, le Bastion

Quai Napoléon III 06500 Menton



MONACO

Histoires Comme Ça

Sabato 12 alle 14.30 e alle 16.30, domenica 13 marzo 2022 alle 11

"Histoires Comme Ça" (ndt. "Storie così") di Rudyard Kipling con Aurélie Lepoutre e Batiste Darsoulant o Bachir Sanogo

Théâtre des Muses

45, boulevard du Jardin Exotique



Printemps des Arts

Da giovedì 10 marzo a domenica 3 aprile 2022

Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo

Principauté de Monaco



X Incontri Internazionali Monaco e il Mediterraneo

Da giovedì 10 a venerdì 11 marzo 2022, dalle 10 alle 17, Museo oceanografico di Monaco

11e Incontri Internazionali Monaco e il Mediterraneo (RIMM) a cura dell’Associazione Monegasca per la Conoscenza delle Arti

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Conferenza

Giovedì 10 marzo 2022, alle 18.30, Chiesa Saint-Charles

Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo : « La messe de Machaut : fin d’une époque, commencement d’un genre » di Isabelle Ragnard, musicologa, doecente all'Università della Sorbona

La Chiesa di Saint-Charles

10, avenue Saint-Charles



Concerto

Giovedì 10 marzo 2022 alle 20, Chiesa Saint-Charles

Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo "Guillaume de Machaut, Ma fin est mon commencement, Messe de Nostre Dame" dell'Ensemble Gilles Binchois

La Chiesa di Saint-Charles

10, avenue Saint-Charles



L'invito

Giovedì 10 marzo 2022 alle 20.30

"L'invito" di Hadrien Raccah, con Patrick Chesnais, Philippe Lellouche e Estelle Lefe´bure

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



Tavola Rotonda

Venerdì 11 marzo 2022 alle 20, Club des Résidents Etrangers de Monaco

Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo : « La grande galleria dell'evoluzione stilistica » con Elisabeth Brisson, storica, Bruno Mantovani, direttore artistico del festival e Emmanuel Reibel, musicologo, moderato da Tristan Labouret, musicologo

Club des Résidents Etrangers de Monaco



Concerto

Venerdì 11 marzo 2022 alle 20, Auditorium Rainier III

Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo: Concerto, Ensemble Gilles Binchois e l'Orchestra filarmonica di Strasburgo. Marko Letonja, regia, Jean-Efflam Bavouzet, pianoforte

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Concerto

Sabato 12 marzo 2022 alle 15, Tunnel Riva

Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo: Concerto Sandro Compagnon, sassofono, Gaspard Dehaene, pianoforte

Tunnel Riva

8 Quai Antoine 1er



Conferenza

Sabato 12 marzo 2022 alle 18.30, Museo oceanografico di Monaco

Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo : Claude Debussy al pianoforte: rompere o perpetuare?" di Rémy Campos, musicologo

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Concerto

Sabato 12 marzo 2022 alle 20

Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo: concerto di Jean-Efflam Bavouzet, pianoforte

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Concerto

Domenica 13 marzo 2022 alle 15

Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo: concerto di Jean-Efflam Bavouzet, pianoforte

Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo

Place du Casin



Concerto

Domenica 13 marzo 2022 alle 18

Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo: Concerto dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo. Kazuki Yamada, regia e Dezsö Ranki, pianoforte

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Master Class

Lunedì 14 marzo 2022, dalle 10 alle 13

Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo: Master Class con Jean-Efflam Bavouzet, pianoforte

Beausoleil

Centre ville



Ritratto di Signora

Martedì 15 marzo 2022 alle 20

Tutta l'arte del Cinema -I Martedì del cinema -proiezione del film "Ritratto di Signora" di Jane Campion (1996) organizzata dall'Istituto Audiovisivo di Monaco

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Le Serenissime dell'Umorismo

Martedì 15 marzo 2022 alle 20

Le Serenissime dell'Umorismo 2022: Festival del Riso con Patrick Timsit, sotto l'Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II, a cura di Monaco Live Productions, in collaborazione con Rire et Chansons e il Grimaldi Forum, a sostegno della Fondazione Flavien

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



La Chèvre de M. Seguin

Mercoledì 16 alle 16.30, sabato 19 alle 14.30 e alle 16.30, domenica 20 marzo 2022 alle 11

"La Chèvre de M. Seguin" (ndt, "La capra del Sig. Seguin") d Alphonse Daudet con Marie Simon, Camille Muzard ed Emilie Jonas

Théâtre des Muses

45, boulevard du Jardin Exotique



Concerto Saint Patrick

Mercoledì 16 marzo 2022

Concerto per il giorno di San Patrizio degli allievi dell'Accademia di Musica Rainier III, a cura della Biblioteca Irlandese Princesse Grace

Biblioteca Irlandese Principessa Grace

9 Rue Princesse Marie de Lorraine



Le Serenissime dell'Umorismo 2022

Mercoledì 16 marzo 2022 alle 20

Le Serenissime dell'Umorismo 2022: Festival del Riso con Caroline Vigneaux, sotto l'Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II, a cura di Monaco Live Productions, in collaborazione con Rire et Chansons e il Grimaldi Forum, a sostegno della Fondazione Flavien

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Mostra fotografica

Fino a giovedì 31 marzo 2022

Dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 17 e il venerdì dalle 9 alle 16.

Mostra di fotografie esclusive, dedicata alla visita ufficiale del Principe Alberto II e dei suoi figli in Irlanda, a settembre 2021.

Biblioteca Irlandese Principessa Grace

9 Rue Princesse Marie de Lorraine



Mostra La belle époque sportiva: splendore e innovazione sotto il regno di Alberto I

Fino a domenica 10 aprile 2022, dal martedì alla domenica dalle 13 alle 19

Mostra di documenti del Fondo regionale della Mediateca di Monaco sul tema dello sport sotto Alberto I: "La belle époque sportiva: splendore e innovazione sotto il regno di Alberto I".

Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier

4, quai Antoine Ier



Exposition "Monaco – Alexandrie" : Le grand détour villes-mondes et surréalisme cosmopolite

Fino a lunedì 2 maggio 2022

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Sauber

17, avenue Princesse Grace



Exposition "Tremblements, Acquisitions récentes du Nouveau Musée National de Monaco"

Fino a domenica dimanche 15 maggio 2022,

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



NIZZA

TUNNEL DE SOI CONCERTO

Giovedì 10 marzo 2022

Orari di rappresentazione alle 18:30

Conservatoire à rayonnement régional de Nice

127 av de Brancolar



UNE FEMME SE DÉPLACE

TEATRO

Dal giovedì 10 a venerdì 11 marzo 2022

Orari di rappresentazione il giovedì e venerdì alle 20.

Théâtre Lino Ventura

168 boulevard de l'Ariane



HISTOIRES D’ HOMMES TEATRO

Dal giovedì 10 a venerdì 11 marzo 2022

Orari di rappresentazione il giovedì e venerdì alle 20:30.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



TRIAL INTERNATIONAL INDOOR COMPETIZIONE SPORTIVA

Venerdì 11 marzo 2022

Orari di apertura il venerdì alle 19.

18e édition, organisée par le Moto-club de La Gaude. Par ailleurs, le Trial international indoor de Nice fait partie d'un challenge de 4 compétitions organisées dans différent pays...

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



THE DIRE STRAITS EXPERIENCE CONCERTO

Venerdì 11 marzo 2022 alle 20.

Nice Acropolis

1 Esplanade Kennedy



PARIS-NICE CHALLENGE COMPETIZIONE SPORTIVA

Da sabato 12 a domenica 13 marzo 2022.

Nizza > Col de Turini - La Bollène-Vésubie

12/03/2022 - Tappa 7 - 155,4 km - In linea

Nizza > Nizza

13/03/2022 - Tappa 8 - 115,6 km - In linea



BERNARD LAVILLIERS – SOUS LE SOLEIL ÉNORME CONCERTO

Sabato 12 marzo 2022

Orari di rappresentazione alle 20:30.

Nice Acropolis

1 Esplanade Kennedy



MARINE BAOUSSON DANS VULGAIRE ONE MAN SHOW / ONE WOMAN SHOW

Sabato 12 marzo 2022

Orari di rappresentazione alle 20:30.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



SCHUMANN ET LES PAPILLONS NOIRS CONFERENZA

Sabato 12 marzo 2022

Orari di rappresentazione alle 15.

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



LES 36ES JOURNÉES DU CINÉMA ITALIEN

Dal 12/03 al 26/03/2022, ogni giorno.

Espace Magnan

31 rue Louis de Coppet



LA BELLE AU BOIS DORMANT DANZA

Domenica 13 marzo 2022

Orari di rappresentazione il domenica alle 13:30.

Nice Acropolis

1 Esplanade Kennedy



LE LAC DES CYGNES ST. PETERSBURG FESTIVAL BALLET FESTIVAL

Domenica 13 marzo 2022

Orari di rappresentazione alle 18.

Nice Acropolis

1 Esplanade Kennedy



ORCHESTRE D’HARMONIE DE LA VILLE DE NICE CONCERTO

Domenica 13 marzo 2022

Orari di rappresentazione alle 15:30.

Église Saint Pierre d’Arènes

52 Rue de la Buffa



THIBAULT CAUVIN, GUITARE CONCERTO

Martedì 15 marzo 2022

Orari di rappresentazione alle 18:30.

Conservatoire à rayonnement régional de Nice

127 av de Brancolar



D’JAL À CŒUR OUVERT ONE MAN SHOW / ONE WOMAN SHOW

Dal martedì 15 a mercoledì 16 marzo 2022

Orari di rappresentazione il martedì e mercoledì alle 20:30.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



JEAN LOUIS AUBERT CONCERTO

Martedì 15 marzo 2022

Orari di rappresentazione alle 20.

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



L’HISTOIRE DE BABAR, LE PETIT ÉLÉPHANT CONCERTO

Dal 16 marzo al 23 marzo 2022

Orari di rappresentazione il mercoledì alle 15. Il mercoledì alle 15.

Testo Jean de Brunhoff

Musica Francis Poulenc

Orchestrazione David Matthews

Direttore musicale Frédéric Deloche

Orchestra Filarmonica di Nizza

Parc Phoenix

405 Promenade des Anglais



LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA

Dal mercoledì 16 a martedì 22 marzo 2022.

Cinémathèque de Nice

3 Esplanade Kennedy



VIVA FRIDA - TEATRO

Fino a sabato 12 marzo 2022

Orari di rappresentazione il venerdì e sabato alle 20. Il giovedì alle 19:30.

Forum Nice Nord

10 boulevard Comte de Falicon



Divines collections. L’art sacré du comté de Nice

Fino al 21 marzo 2022

Palais Lascaris

15 rue Droite



CAROLINE CHALLAN BELVAL MÉTAMORPHOSES ARCHITECTURALES ET CHAMBRE DES SPHÈRES. EXPOSITION

Fino al 21 Marzo 2022

Palais Lascaris

15 rue Droite



Le théâtre des objets de Daniel Spoerri

Fino al 27 marzo 2022

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.A.M.A.C.

Place Yves Klein - 06300 NICE



"NICE ET SES VILLES JUMELLES AU SEIN DE LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO"

EXPOSITION

Fino al 28 marzo 2022

Promenade du Paillon



Noël Dolla, visite d’atelier / Sniper, 2018-2021

Fino al 31 marzo 2022

Musée Matisse Nice

164 av des Arènes de Cimiez



CE QUE NOUS AVONS PERDU DANS LE FEU - EXPOSITION

Fino al 17 aprile 2022

Villa Arson

20 avenue Stéphen Liégeard



NELSON PERNISCO - EXPOSITION

Villa Arson

20 avenue Stéphen Liégeard



MARC CHAGALL, DANS LA LUMIÈRE DE LA MATIÈRE - EXPOSITION

Fino al 25 Aprile 2022

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



LA MORT N’EST PAS UNE FIN

ESPOSIZIONE

Fino al 15 MAGGIO 2022

Orari di apertura :

Museo aperto tutti i giorni tranne il martedì

Dalle 10 alle 17 dal 1 novembre al 30 aprile.

Dalle 10 alle 18 dal 2 maggio al 31 ottobre.

Musée d'Archéologie de Nice-Cimiez

160 avenue des Arènes de Cimiez



MIRKINE PAR MIRKINE : PHOTOGRAPHES DE CINÉMA ESPOSIZIONE

Fino al 15 MAGGIO 2022

Orari di apertura il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 11 alle 18.

Musée Masséna

Palais Masséna

65 rue de France



"GUSTAVE-ADOLPHE MOSSA. NICIENSIS PINXIT", EXPOSITION

Fino al 15 maggio 2022

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



MUSIQUE BAROQUE – PROGRAMMATION 2022 - CONCERTO

Fino al 21 MAGGIO 2022

Centre Culturel la Providence

8 bis rue Saint-Augustin



STUDIO HARCOURT – L’ART DE LA LUMIÈRE - EXPOSITION

Fino al 22 maggio 2022

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



CONSERVATOIRE DE NICE – SAISON 21/22

CONCERTO

Fino al 4 luglio 2022,ogni giorno.

Conservatoire à rayonnement régional de Nice

127 av de Brancolar



Revers / Accrochage des Collections

Fino al 30 settembre 2022

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.A.M.A.C.

Place Yves Klein



BOXE – L’APPEL DU RING - ESPOSIZIONE

Fino al 3 GENNAIO 2023

Tutti i giorni dalle 10 alle 18, da aprile a settembre.

Da martedì a domenica, dalle 11 alle 17, da ottobre a marzo.

Musée National du Sport

Boulevard des Jardiniers - Stade Allianz Riviera

CS 43 152

06200 Nice

FRANCIA



SAINT JEAN CAP FERRAT

CONFÉRENCE “LA NOUVELLE RUÉE VERS L’OR” - CONFERENZA

Mercoledì 16 marzo 2022 alle 18.

Salle Charlie Chaplin

Quai Lindbergh