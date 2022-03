Ligue 1:riparte il campionato, ma il Paris Saint Germain "saluta" la Champions

Il campionato di Ligue 1, giunto alla ventottesima giornata , si rivela più combattuto che mai, sia in testa (vertice a parte), sia in coda con una situazione fluida che muta di turno in turno.

Segno di un allineamento nei valori in campo ed anche di un agonismo che non sorprende chi conosce il calcio francese, sicuramente non di livello tecnico eccezionale, ma in grado di supplire con l’impegno e l’agonismo.

In testa a giocarsi 2 posti in Champions (il Paris Saint Germain è fuori discussione), uno o due in Europa League (Nizza e Nantes si giocheranno la finale di Coppa di Francia) e uno in Conference League sono almeno 9 compagini (Nizza, Marsiglia, Rennes, Strasburgo, Nantes, Lille, Monaco, Lione e Lens) racchiusi nel fazzoletto di 9 punti.

In coda “rischiano” la retrocessione diretta (2 squadre) e lo spareggio con la terza di Ligue 2 almeno 7 squadre (Bordeaux, Metz, Lorient, Saint Etienne, Troyes, Clermont e Angers).

L’Angers, turno dopo turno, è stato risucchiato nei “bassifondi” ed ora dopo un filotto di 6 sconfitte consecutive, comincia a vedere il baratro dopo aver “annusato” per parte della stagione l’aria delle Coppe Europee.

Settimana importante per il calcio europeo: sono tornate le Coppe Europee.

In Champions League si stanno disputando gli ottavi di finale: il Paris Saint Germain che era partito tra i favoriti per la vittoria finale, viene letteralmente affondato da 3 reti di Benzema che trascina il Real Madrid ai quarti.

La gara Lille – Chelsea verrà effettuata la prossima settimana.

Oggi si disputeranno le gare delle altre due Coppe europee.

Europa League – ottavi di finale, andata

Porto – Lione;

Braga – Monaco.

Conference League – ottavi di finale, andata

Leicester – Rennes;

Marsiglia – Basilea.



Il torneo di Ligue 1 torna di scena domani, venerdì 11 marzo , con l’anticipo del Lille (che poi cercherà l’impossibile in Champions) che se la vedrà col Saint Etienne, la cui posizione in classifica non consente distrazioni.

Sabato 12 marzo è previsto un altro derby del Mediterraneo con il Montpellier che ospiterà il Nizza, mentre il Troyes riceverà il Nantes in un intreccio tra salvezza e caccia ad un posto in Europa.

Sono molte le gare interessanti che il calendario propone per domenica 13 marzo , con Strasburgo – Monaco e Lione – Rennes, incontri importanti per tutte e quattro le squadre che devono assolutamente incassare dei punti.