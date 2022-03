La Colmiane, dove non esiste la primavera (Foto)

A La Colmiane, località turistica della Métropole Nice Côte d’Azur, si sono scordati della primavera, si passa direttamente e senza soluzione di continuità dall’inverno all'estate.

Anzi le due stagioni, almeno per un giorno, si sovrappongono.

Il 3 aprile 2022 , infatti, il comprensorio sciistico chiuderà i battenti, ma il giorno precedente, 2 aprile , inizierà la stagione estiva.

Una scelta per consentire alle famiglie, alle quali la località si rivolge con particolare cura, di sfruttare appieno le vacanze di Pasqua e prendere una boccata d'aria fresca.

Si passerà direttamente dallo sci e dalla Tyrolienne invernale all’Accrobranche, alla Via Ferrata, al Mini-Golf e alla Tyrolienne estiva.





La Colmiane

Un parco giochi all’aria aperta. Una stazione sciistica alpina in inverno, la Colmiane si trasforma in area per il tempo libero ogni estate. La sua zip line gigante e lo slittino d'estate, i più grandi in Francia, e la molteplicità delle sue attività sono la gioia delle famiglie.



Situata nella città di Valdeblore, la stazione “per famiglie” di Colmiane è soltanto a un’ora di distanza dalla costa. Inverno o estate, la Colmiane resta il parco di attrazioni favorito per le famiglie che vogliono divertirsi all'aria aperta. In inverno, 30 km di piste da sci alpino e uno snowpark consentono ai principianti e agli esperti di vivere intensi sentimenti di scivolata. Per i più piccoli, la scuola "Piou-Piou" accompagna le loro prime discese, con il suo tapis roulant e 3 livelli d’apprendimento.



D’estate, non ci si annoia! Tra le arrampicate sugli alberi Colmiane Forest, il più lungo slittino estivo di Francia, le piste di VTT discesa, la via-ferrata, il mini golf, piscina con tetto retrattile, arrampicata, parapendio, canyoning, il centro ippico, le escursioni.

D’inverno / d’estate, uno dei più grandi zip line in Europa si estende su 2600m, sufficienti a raggiungere quasi 120 chilometri all'ora.

Una seggiovia permette di salire rapidamente a 1800 metri e godere di una vista unica delle valli della Vésubie e Valdeblore.