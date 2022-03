I grandi investitori del mondo si danno appuntamento al Mipim di Cannes la prossima settimana

Il MIPIM, il più grande evento immobiliare globale del mondo, ha la conferma di accogliere quest'anno i principali investitori internazionali a Cannes nel marzo 2022.

Il settore immobiliare europeo sta raggiungendo livelli record di investimenti ed il MIPIM fornirà investitori con l'opportunità di riconnettersi con il settore immobiliare, trovare asset e coltivare partnership strategiche con le città e le regioni in crescita del mondo.

Le seguenti società, comprese quelle dei principali fondi e investitori immobiliari, hanno già confermato la loro presenza: Abrdn, Abu Dhabi Investment Council, AEW, Alberta Investment Management Corp, APG Asset Management, ALECTA, Allianz Real Estate, Amundi, Angelo, ARA Asset Management, Ares Management, Aviva Investors, BMO Real Estate Partners, BNP Paribas, CapitaLand, CBRE Global Investitori, Clarion Partners, Colony Capital, Credit Suisse, DTZ Investors, DWS, Fidelidade Property Europe, Generali Real Estate, GIC Private Limited, GLP, Gordon Group, Greystar, Heitman, Healthcare of Ontario Pension Plan, Hermes Investment Management, Ilmarinen Mutual Pension Compagnia di assicurazioni, Invesco Real Estate, Ivanhoe Cambridge, JP Morgan, Jamestown, KB Securities, KGAL Investment Management, La Française REM, Landmark Partners, LaSalle Investment Management, M&G Real Estate, MEAG, MUFG Group, Northwood Investors, Nuveen, P+, PATRIZIA AG, PGGM, PGIM, Prologis, Qatar Investment Authority, QuadReal Property Group, Redevco, Savills, Schroder Real Estate Investment Management, Swiss Life Asset Managers, Temasek Internati onal, Tishman Speyer, State Oil Fund of the Republic of Azerbaigian, UBS, Union Investment e altri.

La notizia segue l'annuncio di dicembre secondo cui il MIPIM è sulla buona strada per avere lo stesso numero di espositori dall'Europa e dal Medio Oriente dell'ultimo evento del 2019, con oltre il 90% delle principali città europee iscritte al MIPIM 2022.

Uno dei momenti salienti del programma 2022 sarà il Re-Invest Summit, un evento a porte chiuse che consente ai fondi patrimoniali, pensionistici e assicurativi e ad altri proprietari di capitale di discutere le ultime strategie, tendenze e sfide di investimento. Un focus particolare sarà sui modi per integrare ESG nel processo decisionale di investimento sostenibile. Durante una serie di tavole rotonde, i relatori discuteranno argomenti chiave come l'impatto che la contabilizzazione del carbonio potrebbe avere sugli asset verdi e marroni, il ruolo dei governi, l'impatto della Gen-Z sull'adozione sostenibile di ESG e altre preoccupazioni.

Il MIPIM 2022 accoglierà anche gli investitori tecnologici grazie alla presenza di Propel by MIPIM, la conferenza leader sulla tecnologia immobiliare, che si svolgerà quest'anno per la prima volta al MIPIM di Cannes. A Propel by MIPIM, l'azienda VC Metaprop presenterà il suo Global Proptech Confidence Index 2022 per fornire al pubblico le informazioni più aggiornate sull'ecosistema dell'innovazione PropTech. Uno dei dibattiti più attesi del panel è "Prime Real Estate, Location or Features?", dove gli esperti discuteranno le caratteristiche degli immobili che lo rendono attraente in termini di volatilità, liquidità e regolamentazione, quali asset generatrici di valore prosperano in un post -Il mondo COVID, e perché il Prime Real Estate continua a distinguersi.

Il panel accoglie i seguenti relatori:

- Courtney Fingar, caporedattore, monitor degli investimenti

- Neil Slater, Global Head of Real Assets, Abrdn

- Laurent Lavergne, Global Head of Asset Management & Development, AXA

- Aleksandra Njagulj, Global Head di ESG for Real Estate, DWS

- Peter Plaut, Direttore Esecutivo, Wimmer Family Office

Un'altra importante tavola rotonda a Cannes sarà dedicata ai principi ESG che guidano gli investimenti immobiliari con Guy Grainger di JLL, Abigail Dean di Nuveen e Clare Thomas di CMS.

Il MIPIM terrà anche una serie di sessioni, incentrate su regioni particolari: Regno Unito, Germania, CEE, Francia, Italia e paesi nordici.

Ronan Vaspart, direttore del MIPIM, ha dichiarato: "Con gli investimenti nel settore immobiliare europeo che hanno raggiunto il massimo storico, il MIPIM di quest'anno arriva in un momento cruciale per il settore mentre continuiamo a costruire la nostra ripresa dopo la pandemia. Allo stesso tempo, mentre potenziamo i nostri sforzi per raggiungere un futuro netto a zero emissioni di carbonio, è fondamentale che i responsabili delle decisioni si riuniscano per trovare le migliori soluzioni per incorporare i criteri ESG nelle strategie di investimento. Non vediamo quindi l'ora di continuare questa conversazione di persona mentre diamo il benvenuto alla comunità degli investitori a Cannes a marzo".

MIPIM 2022 si svolgerà dal 15 al 18 marzo a Cannes.