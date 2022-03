Ma Vie en Rose Monte-Carlo sino all'8 maggio un tripudio 'rosa' nel Principato

Momento ideale per una fuga romantica o in famiglia, la primavera si preannuncia colorata con Monte- Carlo Société des Bains de Mer che ha scelto la celebre canzone di Edith Piaf per un programma stagionale assolutamente eccezionale. Sino all'8 maggio 2022, la destinazione più esclusiva d'Europa si veste di ottimismo e offre ai suoi ospiti esperienze creative, musicali, gastronomiche e feste uniche. Tra i momenti salienti attesi:lla grande Cena “Rose is the Future” orchestrata dallo chef stellato Marcel Ravin al Monte-Carlo Bay Hotel & Resort il 30 aprile e l'arrivo di Dita Von Teese con il suo spettacolo “Glamonatrix” il 7 maggio all'Opéra Garnier.

Ecco tutto il Programma

• Tous les samedis : Les ateliers de magie pour les enfants - Monte-Carlo Bay Hotel & Resort

• Tous les dimanches : Les Brunchs Chics & La Kids Room - Hôtel Hermitage Monte-Carlo

• Tous les dimanches : Les Sunday Rose Brunchs du Blue Bay - Monte-Carlo Bay Hotel & Resort

• Du 8 mars au 8 avril : Grand Jeu Ma Vie en Rose- Casino de Monte-Carlo et Casino Café de Paris

• Du 8 mars au 8 mai : Musique live 100% féminine &Menu Ma Vie en Rose - Bar Américain, Hôtel de Paris Monte-Carlo

• Samedi 12 & jeudi 31 mars : After Printemps des Arts - Crystal Bar, Hôtel Hermitage Monte-Carlo

• Samedi 26 mars : Earth Hour - Place du Casino

• Dimanche 3 avril : Grand dîner de clôture du Printemps des Arts, en présence des musiciens et des artistes, après le

concert de Renaud Capuçon à l’Opéra Garnier - Salle Belle Epoque, Hôtel Hermitage Monte-Carlo

• Samedi 9 avril : Cours de tennis en présence des joueurs du Rolex Monte-Carlo Masters - Place du Casino

• Du 11 au 17 avril : Tennis Padel – Terrasses du Soleil

• Dimanche 17 avril : Brunch de Pâques festif et printanier signé Marcel Ravin au Blue Bay et Chasses aux œufs pour les

enfants au Blue Gin - Monte-Carlo Bay Hotel & Resort

• Dimanche 17 avril : Brunch de Pâques et chasses aux œufs à l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo. Du 15 au 18 avril, à

l’occasion des fêtes de Pâques, le célèbre Studio Harcourt s’installe à l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo.

• Samedi 30 avril : Soirée & Dîner « Rose is the Future », Monte-Carlo Bay Hotel & Resort

• Samedi 7 mai : Dégustation de Champagne rosé Moët & Chandon - Hôtel Hermitage Monte-Carlo

• Samedi 7 mai : Spectacle Dita Von Teese - Opéra Garnier

Dossier inspiration : https://www.montecarlosbm.com/fr/inspiration/ma-vie-en-rose-monte-carlo