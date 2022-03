Così si trasformerà la piazza che si affaccia sul porto di Nizza (Foto)

Come si presenterà Place Ile de Beauté

Come sarà “sistemata” Place Ile de Beauté, lo spazio pubblico che si affaccia sul porto di Nizza?

Una consultazione pubblica ha permesso all’amministrazione comunale di dialogare con i cittadini, ascoltare le loro proposte e perfezionare il nostro progetto.



La commissione del concorso ha selezionato il gruppo Atelier Lion Associés/Egis Villes et Transports /Marc Aurel come team vincitore del concorso.

La decisione è stata approvata dal Consiglio Municipale il 14 dicembre 2020: il progetto si concentra sull'unità e la sobrietà della piazza, riorientata intorno alla chiesa, includendo la mobilità e gli spazi verdi come parte integrante del progetto: una sorta di osmosi tra estetica e pacificazione.

Dopo gli adattamenti progettuali e i sondaggi, i lavori di riqualificazione della piazza e delle strade limitrofe partiranno nell'autunno del 2022 e la consegna graduale dei lavori avverrà a partire dal 2024.

L'area portuale ha subito una profonda trasformazione negli ultimi anni, con un’accelerazione un anno fa, con l'introduzione della linea 2 del tram che consente all'aeroporto di collegarsi direttamente al porto di Nizza in 23 minuti.

I lavori previsti in Place Ile de Beauté valorizzeranno ulteriormente il quartiere e la piazza che, con il suo eccezionale patrimonio architettonico e culturale, ha una posizione strategica nel cuore della città.



Il Consiglio Municipale di Nizza, nella seduta del 4 marzo 2022, ha avviato le procedure per concedere ai privati, i cui edifici si affacciano sull'area, contributi per il rifacimento delle facciate.