Attenzione ai pollini! Il bollettino settimanale delle allergie

Qual é il rischio che corre questa settimana chi soffre di allergie? Il bollettino emesso dal Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.) che si basa sui siti di rilevazione, sulle segnalazioni dei medici sentinella e sulle previsioni meteo fornisce un’indispensabile informazione.

Castagniers nel mese di marzo, foto di Danilo Radaelli



Questo il testo del bollettino settimanale

Nei prossimi giorni si faranno vivi i famosi giboulées di marzo che attraverseranno il Paese da ovest a est e porteranno un po' di tregua agli allergici lasciando il polline a terra. I giboulées sono rovesci molto spesso accompagnati da vento, durante i quali i chicchi di grandine e la neve che si scioglie si mescolano alla pioggia. Attenzione, però, agli schiarimenti tra due rovesci che porteranno tempo gradevole e mite e saranno favorevoli all'emissione e dispersione del polline nell'aria.

Abbondanti accumuli di pioggia ridurranno il rischio di allergie questo fine settimana nell’Aude, Lozère, Hérault, Gard e Pyrénées Orientales oltre che nelle Alpi Marittime con un episodio in corso nel Mediterraneo.

Ma attenzione perché la tregua sarà di breve durata, con il ritorno al clima soleggiato e mite all'inizio della prossima settimana e le concentrazioni di polline di cupressacee (cipresso, ginepro, cedro) che saranno ancora elevate tutto intorno al Mediterraneo.

Il polline di ontano sarà ancora presente su tutto il territorio, anche se in rallentamento rispetto alle settimane precedenti. Il rischio di allergia associato ai pollini di ontano non supererà più il livello medio.

Il polline di frassino continua ad aumentare con concentrazioni che saranno elevate tra i rovesci di pioggia e un rischio di allergia che evolverà tra il livello medio e il livello alto in alcuni dipartimenti dell'ovest del Paese.

Il rischio di allergia sarà basso per gli ultimi pollini di nocciolo presenti nell'aria e per i primi pollini di carpino, orticacee, salice e graminacee.

Anche i pini iniziano a impollinare e possono ingiallire le superfici esterne (auto, marciapiedi, balconi), ma questi non sono pollini allergenici.

Secondo le previsioni della partnership RNSA-Météo France, i primi pollini di betulla sono attesi per il 24 marzo a Parigi e Montluçon. Queste previsioni saranno presto disponibili per altre città e saranno affinate in base alle previsioni meteo dei prossimi giorni, ma chi soffre di allergie deve già prepararsi per settimane più complicate a venire.

Ecco alcuni consigli pratici per proteggersi dal polline forniti dal sito internet del Réseau national de Surveillance Aérobiologique: lavare i capelli la sera, ventilare almeno 10 minuti al giorno prima dell'alba e dopo il tramonto, evitare di asciugare i vestiti all'esterno, tenere chiusi i finestrini delle auto.



Questa la sintesi del bollettino settimanale emesso dal Réseau national de surveillance aérobiologique per le Alpes-Maritimes:





Ontano, rischio basso

Cipresso, rischio moderato

Parietaria officinalis (muraiola o erba vetriola), rischio basso