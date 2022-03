Confermata per il 16 e 17 aprile la Fiera del Libro di Monaco

La Fiera del Libro di Monaco è stata creata nel 2012 con l'obiettivo di promuovere la letteratura in tutte le sue sfaccettature.

L'associazione “Les Rencontres Littéraires Fabian Boisson” è il progettista e l'organizzatore. La Fiera del Libro di Monaco ha preso il volo, assumendo successivamente il nome di “IV Fabian Boisson Literary Meetings” nel 2015 e “5th Monaco Book Fair” nel 2016. Parallelamente ad ogni fiera del libro, vengono organizzate sessioni di formazione per i giovani studenti delle scuole superiori (Concorso Letterario Inter High School Fabian Boisson) per tutte le classi seconde delle scuole del Principato, in collaborazione con l'Assessorato all'Istruzione Nazionale, Gioventù e Sport di Monaco.

Fin dalla sua creazione, il Salone ha visto la partecipazione di numerosi autori durante conferenze e sessioni di firme ricche e variegate, come il professor Henry Joyeux, lo psichiatra-psicoanalista Boris Cyrulnik, lo scrittore e critico d'arte Raphaël Monticelli, Jean-Marie Rouart, Franz- Olivier Giesbert, Irène Frain, Anne Roumanoff, Clélie AVIT, Jean-Pierre Dirick, Christophe Girard e molti altri grandi nomi.

Sabato 16 e domenica 17 aprile 2022 nello spazio Diaghilev si terrà l'11^ Fiera del Libro di Monaco. Ingresso gratuito dalle 10:30 alle 18:00