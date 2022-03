Presidenziali a meno di un mese dal voto Emmanuel Macron “vola” nei sondaggi

Sono dodici i candidati che il Consiglio Costituzionale ha ammesso al primo turno delle presidenziali francesi previsto per domenica 10 aprile 2022:

Nathalie Arthaud - Lutte ouvrière – Estrema sinistra

Philippe Poutou- Nouveau parti anticapitaliste – Estrema sinistra

Fabien Roussel - Parti communiste français – Estrema sinistra

Jean-Luc Mélenchon- La France Insoumise – Sinistra

Anne Hidalgo - Parti socialiste – Sinistra

Yannick Jadot - Europe Ecologie Les Verts – Sinistra

Emmanuel Macron - La République en marche – Centro

Valérie Pécresse - Les Républicains – Destra

Nicolas Dupont-Aignan - Debout la France – Estrema destra

Marine Le Pen - Rassemblement national – Estrema destra

Éric Zemmour - Reconquête! – Estrema destra

Jean Lassalle – Résistons – Non collocabile



Secondo i più recenti sondaggi condotti dall’Institut Elabe, quasi totalmente simili a quelli condotti da Ifop-fiducial, Opinion Way et Harris-interactive, Emmanuel Macron, presidente uscente, è largamente in testa col 33,5% delle intenzioni voto, che risultano addirittura in crescita.

Sono 3 i candidati che si contendono la sfida ad Emmanuel Macron al ballottaggio previsto per domenica 24 aprile 2022. Si tratta di:

Marine Le Pen, accreditata del 15%, ma in calo rispetto alla settimana precedente;

Jean-Luc Mélenchon, accreditato del 13%

Éric Zemmour, accreditato dell’11%.

In caduta libera, almeno per il momento, la candidata che potenzialmente più potrebbe disturbare Emmanuel Macron al ballottaggio: si tratta di Valérie Pécresse, quinta nella potenziale classifica, con un modesto 10,5%.

E’ vero che si tratta solo di sondaggi, che tra l’altro risentono moltissimo della situazione dell’Ucraina. La guerra innescata dalla Russia, infatti, sta giocando un ruolo importante nei dibattiti e nelle riunioni che si sviluppano in questi giorni.

Macron è notevolmente impegnato nelle trattative di pace, con la Francia in questo semestre ai vertici dell’Unione Europea ed usufruisce di una ulteriore spinta in avanti così da più che doppiare Marine Le Pen, data seconda in graduatoria.

Di contro i tre candidati che seguono il Presidente della Repubblica francese sono in calo anche perché “pagano” la propria amicizia e vicinanza, spesso dichiarata nei tempi passati, con Vladimir Putin.

Una condizione che danneggia pesantemente Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon ed Éric Zemmour, ma che non sembra agevolare la crescita della Repubblicana Valérie Pécresse che paga la debolezza dei Républicains, un partito ancora forte negli enti locali, ma in caduta libera nel Paese.

Data infatti per scontata la vittoria, al ballottaggio, di Emmanuel Macron, nel mese di giugno i francesi saranno nuovamente chiamati alle urne per l’elezione dei 577 deputati dell’Assemblee Nationale, le consultazioni sono in programma il 12 giugno con ballottaggio il 19 giugno.

In quelle elezioni debutterà il nuovo partito di Emmanuel Macron, Horizons , che potrebbe fare man bassa di seggi e nei confronti del quale si assiste ad un’emigrazione costante dai Républicains.

Referenti di questo nuovo partito, nella Regione Provence-Alpes-Côte d'Azur, sono il Presidente del PACA Renaud Muselier e i sindaci di Nizza, Christian Estrosi e di Tolone Hubert Falco.