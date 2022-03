Ligue 1: Paris Saint Germain fischi e contestazioni dopo l’eliminazione dalla Champions, pareggia il Nizza, perde il Monaco

L’esclusione del Paris Saint Germain dalla Champions ha avuto l’effetto di scatenare la contestazione da parte dei tifosi: non è stata sufficiente la vittoria, con largo scarto, sul modesto Bordeaux per appagare i supporter che hanno invocato il rinnovo del contratto a Mbappe (dato in partenza a fine stagione con destinazione proprio il Real Madrid) e la “messa alla gogna” dell’allenatore. Fischi per tutti: ora si attendono le reazioni della dirigenza che aveva investito vagonate di petrodollari per “agguantare” la Coppa, ora salutata agli ottavi.

La ventottesima giornata ha riservato molte conferme ed alcune sorprese, come ormai è abituato chi segue un torneo liquido ed imprevedibile quale è quello francese di Ligue 1.

Avanza, innanzi tutto, lo Strasburgo che batte il Monaco e consolida la propria posizione in classifica, rallentano invece il Nizza che, ridotto in dieci, non va oltre al pareggio a Montpellier e il Lille fermato in casa dal Saint Etienne.

Volano anche, grazie a due vittorie esterne, il Rennes che é andato a vincere a Lione e il Marsiglia che ha superato il Brest. Grazie ai 3 punti conquistati, il Marsiglia é ora secondo in classifica, a pari punti col Nizza.

Settima sconfitta consecutiva per l’Angers, questa volta sconfitto in casa dal Reims, che precipita sempre più in basso nella classifica, mentre coglie un’importante vittoria esterna il Lorient che va a vincere lo “spareggio” in casa del Clermont.

Importante vittoria quella Troyes a spese del Nantes, mentre non si fanno male Metz e Lens che si dividono la posta in palio.



Settimana decisiva per il calcio francese per quanto concerne le Coppe Europee .

In Champions League, dopo l’eliminazione del Paris Saint Germain, mercoledì 16 marzo, si disputerà Lille – Chelsea, all’andata furono gli inglesi a prevalere per 2 a 0.

In Europa League due le gare che interessano squadre francesi, le gare si disputeranno giovedì 17 marzo 2022:

Monaco – Braga, all’andata il risultato è stato di 2 a 0 per i portoghesi;

Lione – Porto, all’andata il risultato è stato di 0 – 1 per i francesi.

In Conference League sempre giovedì 17 marzo si disputeranno:

Rennes – Leicester, all’andata il risultato è stato di 2 a 0 per gli inglesi;

Basilea – Marsiglia, all’andata il risultato è stato di 2 a 1 per i francesi.

Il campionato di Ligue 1, con la ventinovesima giornata , tornerà venerdì 18 marzo quando scenderanno in campo Saint Etienne e Troyes, praticamente uno spareggio nella lotta per la salvezza.

Sabato 19 marzo , sono due le gare in programma: Lens – Clermont e Nantes – Lille. Si tratta di due partite che impegnano squadre alla ricerca di un posto in Europa ed una, il Clermont, che non può permettersi distrazioni.

Domenica 20 marzo , all’ora di pranzo, un incontro che evoca antichi splendori: Monaco – Paris Saint Germain, un tempo una delle classiche che decideva le sorti del torneo!

Molte le gare importanti in calendario a partire dai testa – coda Rennes – Metz e Lorient – Strasburgo. Da tenere d’occhio anche Angers – Brest e Bordeaux – Montpellier, sempre per questioni di “bassa classifica”. Completa il calendario Reims – Lione, mentre la sera la gara clou sarà il derby tra Marsiglia – Nizza con le ruggine dell’andata quando la gara venne sospesa per invasione di campo e poi ripetuta in terreno neutro. Facile pronosticare che l’atmosfera sugli spalti non sarà tra le più tranquille!



Per i risultati della ventottesima giornata clicca qui

Per la classifica generale clicca qui



Per il calendario della ventinovesima giornata clicca qui