Il secondo weekend del Printemps des Arts spazia dai capolavori di Bach a Debussy e Ravel ad una prima assoluta di Yan Maresz

Il secondo weekend del Printemps des Arts apre giovedì 17 marzo al Museo Oceanografico con un concerto in cui la musica barocca dialoga con pagine moderne e contemporanee in un gioco di rimandi in cui vengono esplorate le capacità espressive del violino in tutte le sue declinazioni.

Il programma apre con la musica evocativa di Jean- Féry Rebel (1666 -1747) e Jean –Marie Leclair (1697-1764) per arrivare al Novecento con “Anthèmes I” di Boulez, pagina di grande virtuosismo e sensualità, per approdare poi ad una prima assoluta commissionata dal Printemps des Arts a Yan Maresz “Tendances”, il cui titolo evoca la suite di danze (ten dances = dieci danze) forma tipica dell’epoca barocca.

Venerdì 18 il concerto è dedicato alla prodigiosa produzione organistica bachiana, testimonianza della genialità del compositore tedesco capace di eccellere in tuttte le forme contrappuntistiche dal preludio alla fuga al corale.

Al concerto pomeridiano di sabato 19 tenuto dagli allievi dei conservatori regionali, seguiranno sempre sabato (ore 20.00 all’Opera) e domanica 20 (ore 15.00 al One Monte-Carlo), due appuntamenti consacrati alla forma del quartetto da Mozart a Chostakovitch, da Ravel a Debussy affidati al Quatuor Voce, una delle migliori formazioni cameristiche habitué dei palcoscenici internazionali. Il weekend sarà inoltre scandito da due incontri e una tavole rotonde con artisti e musicologi per introdurre il programma dei concerti o per commentarlo dopo l’esibizione.

GIOVEDÌ 17 MARZO

18.30 – MUSÉE OCÉANOGRAPHIQUE

INCONTRO

con Yan Maresz, compositore,

mediatore e musicologo Tristan Labouret

20.00 – MUSÉE OCÉANOGRAPHIQUE

CONCERTO

Jean-Féry Rebel Les Elémens, Simphonie nouvelle

Jean-Marie Leclair Sonate à deux violons sans basse, op. 3 no 5, Concerto pour violon et orchestre, op. 7 no 3

Pierre Boulez Anthèmes I pour violon seul

Yan Maresz Tendances (prima esecuzione assoluta, commissionata dal Printemps des Arts de Monte-Carlo)

Les Folies Françoises

Patrick Cohën-Akenine violino barocco e direzione

Hae-Sun Kang violino moderno

VENERDÌ 18 MARZO

18.30 – ÉGLISE DU SACRÉ-CŒUR

INCONTRO

con Éric Lebrun, organista

“L’organo di Johann Sebastian Bach”, mediatore e musicologo Tristan Labouret,

20.00 – ÉGLISE DU SACRÉ-CŒUR

CONCERTO

opere per organo di Johann Sebastian Bach

Éric Lebrun organo

SABATO 19 MARZO

15.00 – AUDITORIUM RAINIER III

CONCERTO “CARTA BIANCA” ai CONSERVATORI

Allievi dell’Académie Rainier III e dei conservatori della regione dell’Auditorium Rainier III

18.30 – HÔTEL HERMITAGE, SALLE BELLE ÉPOQUE

TAVOLA ROTONDA

“Il quartetto d’archi, scrittura e pratica” con alcuni musicisti del Quartetto Voce, Stéphane Goldet, musicologo e Bruno Mantovani, direttore artistico del festival, Tristan Labouret, mediatore e musicologo

20.00 – OPÉRA DE MONTE-CARLO, SALLE GARNIER

CONCERTO

Wolfgang A. Mozart Quatuor à cordes no 13, K. 173

Dmitri Chostakovitch Quatuor à cordes no 3

Claude Debussy Quatuor à cordes

Quatuor Voce

22.30 – AFTER

NOVOTEL MONTE-CARLO

con il Quatuor Voce

DOMENICA 20 MARZO

15.00 – ONE MONTE-CARLO, SALLE DES ARTS

CONCERTO

Wolfgang A. Mozart Quatuor à cordes no 21, K. 575

Dmitri Chostakovitch Quatuor à cordes no 13

Maurice Ravel Quatuor à cordes

Quatuor Voce

Modalità di prenotazione e di acquisto dei biglietti:

Il prezzo dei biglietti varia da 20 a 40 euro; entrata gratuita per i bambini fino ai 12 anni.

biglietti di 10 euro per giovani dai 13 ai 25 anni. Per gruppi biglietti ridotti.

FESTIVAL PRINTEMPS DES ARTS DE MONTE-CARLO

12 avenue d’Ostende MC 98000 Monaco, tel + 377 98 06 28 28; printempsdesarts.mc