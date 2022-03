La Regina del Burlesque Dita Von Teese è pronta a elettrizzare il pubblico monegasco il 7 maggio

Dopo il grande trionfo di "The Art of the Teese", il tour burlesque di maggior successo di tutti i tempi, che ha fatto il tutto esaurito negli Stati Uniti, in Canada, in Europa, in Australia e a Monaco, la Regina del Teese è tornata. Questa volta presenterà "Glamonatrix", una rivista di burlesque che abbraccia sensualità, glamour, mistero e fascino.

In passato, la giovane ballerina era affascinata dalla danza classica e pensava di diventare una ballerina. All'età di 15 anni, si trovò all'apice delle sue capacità e si confrontò con i propri limiti, quindi abbandonò il suo sogno. Affascinata da biancheria elaborata, corsetti e calze cucite, l'adolescente si tinge di castano i capelli biondi e aspira a diventare una sarta per film d'epoca. Ma la sua passione la portò anche oltre: si ritrovò gradualmente sotto i riflettori, diventando una modella e posando anche più volte per importanti riviste, tra cui Playboy, e salì sul palco per presentare il suo spettacolo ispirato agli anni 50. La più parigina delle americane partecipa anche all'edizione 2021 di Danse avec les Stars su TF1.

In Glamonatrix, celebra la diversità della bellezza e modernizza lo spettacolo di varietà classico degli anni 40, glorificando le forme maschili e femminili. In questa nuova avventura, Dita Von Teese, sempre in prima linea, propone un cast vario e sfaccettato, mettendo in luce il talento degli artisti dalle misure a volte insolite!