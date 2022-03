Cosa dovresti cercare mentre acquisti un blazer?

Quando si tratta di modi veloci e comodi per sfoggiare qualsiasi look, scegliere un blazer su misura è quasi casual. Che si tratti di una giacca da smoking che puoi indossare su una sottoveste di seta o di un vestito da giacca sportiva, puoi abbinarla a un paio di pantaloncini da bici; è importante avere delle alternative nella sezione delle giacche sportive. Per fortuna, gli stilisti e i rivenditori sono agitati dal fatto che accettano l'essenziale dell'armadio, assicurando un sacco di stili di rinforzo tra cui scegliere.

Quando fai acquisti, guarda i diversi ambienti per i quali vorresti arruolare il tuo blazer affidabile. Quelli con doppio rivestimento sono sempre una buona scommessa. Un passante in finta pelle, ad esempio, può essere ben abbinato a blue jeans e una maglietta bianca, offrendo una ricerca a prova di errore sia per l'ufficio che per la cena. Indipendentemente dai tuoi gusti, ti piacerà avere un paio di trattini in più a portata di mano.

Cosa cercare quando si acquista un blazer

Adattamento

Sia che tu voglia sfoggiare un blazer piatto e più ampio o ogni volta che inclini a un sacco di look attillati, una giacca sportiva che non ti sta bene non starà bene. Valpo si scusa come assicurare se la tua giacca sportiva ti sta vestendo decentemente:

"Vorresti essere sicuro che la vestibilità della tua spalla sia ben fissata e che la piega aderisca all'articolazione della spalla, anche se non attiri troppo quando muovi le braccia. La piega in vita dovrebbe atterrare meglio dove ovviamente curvi , offrendo movimento anche se sembra assolutamente confezionato su misura fin dall'inizio", afferma Valponi. "Fare un punto in cui le tue braccia atterrano proprio sull'articolazione del polso ti dedicheranno ciò che ha fatto per il tuo aspetto. Se riconosci che sono un po' sul lato opposto, puoi ammanettarle per una vestibilità direttamente migliore".

Silhouette

Le giacche sportive sono disponibili in tutte le forme e dimensioni, da quelle tagliate a quelle lunghe, fino a quelle grandi. Queste figure diverse creano un diverso livello di formalità ed è saggio avere una diversità di sagome per funzioni distinte. Ad esempio, una classica giacca sportiva su misura è migliore per un ufficio, anche se un blazer fuori misura con ampi revers e spalle può essere il tuo amico più esperto nei fine settimana. Le giacche sportive a linea lunga hanno il comfort che le rende diverse durante il passaggio dal lavoro alla recitazione.

Tessuto

La scelta tra i materiali dipende da dove e quando indosserai la giacca sportiva. Le miscele di lana sono spesso la scelta giusta per le giacche sportive da lavoro in quanto sono traspiranti, resistenti alle pieghe e hanno un tocco di formalità. Metti in modo diverso; puoi indossarli per ore e avere lo stesso look and feel collettivo. Anche così, spesso sono asciutti e puliti, quindi considera quell'elemento come budget per il prezzo totale del blazer.

Velluto, raso e pelle aggiungono spigolo e personalità, creando una giacca che puoi indossare stasera per appuntamenti e feste. In alternativa, tessuti come cordoncino, jeans e lino emanano un'atmosfera più rilassata che è completa per le azioni quotidiane.