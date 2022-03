MIPIM AWARDS 2022: Logistics Capital Partners (LCP) in short list per il miglior sviluppo logistico in Europa

Logistics Capital Partners ("LCP"), società leader a livello paneuropeo nello sviluppo e gestione di moderne strutture per il settore della logistica è in gara ai prestigiosi MIPIM AWARDS 2022 con il progetto “LCP Trecate”, nella categoria Best Industrial&Logistics Development. Una categoria volta a premiare hub di distribuzione industriale che integrano le strutture logistiche più moderne, tecnologicamente innovative e sostenibili.

LCP Trecate si trova in provincia di Novara, a ovest dell’area “Greater Milan”, e costituisce una pietra miliare a livello europeo in termini di dimensioni, standard di sostenibilità e tempi di realizzazione, nonostante la recente pandemia mondiale.

I due edifici, per una superficie complessiva di oltre 162.000 m2, sono stati completati a giugno 2020, e i lavori di costruzione ultimati in 15 mesi – un record considerata la pandemia di Covid 19 – e immediatamente consegnati al Gruppo Kering, affinché potessero iniziare le attività di distribuzione a livello internazionale. Successivamente, a luglio 2020, LCP ha perfezionato la vendita degli asset a DWS.

Secondo Kristof Verstraeten, cofondatore e Managing Partner, LCP ha realizzato uno degli hub logistici più avanzati d'Europa, in grado di produrre più energia del suo effettivo consumo, grazie a fonti rinnovabili - solare e geotermica.

Un grande impianto fotovoltaico montato sul tetto produce 12,5 MWp, ben al di sopra delle esigenze di consumo previste. L’energia in eccesso prodotta dalla struttura viene restituita alla rete elettrica nazionale e può essere destinata ad alimentazione per le comunità locali, o utilizzata efficacemente per altre funzionalità interne di Kering, in ambito retail o logistico, in tutto il Paese. I sistemi di condizionamento dell'aria sono alimentati da pozzi geotermici, riducendo così drasticamente il consumo energetico degli edifici.

LCP Trecate ha ottenuto la certificazione formale LEED PLATINUM, il più alto rating disponibile, primo esempio in Italia e in Europa per edifici logistici di queste dimensioni. La certificazione LEED PLATINUM è il frutto di un'accurata progettazione volta a garantire un elevato standard qualitativo e di comfort ai lavoratori ma anche a ridurre l'impatto dei nuovi edifici sull'ecosistema locale, mantenendo i corridoi verdi esistenti e pianificando ulteriori paesaggi verdi, con migliaia di nuove piante.

La progettazione è stata affidata allo studio di architettura The Blossom Avenue Partners e i lavori di costruzione portati a termine da Techbau, entrambi partner consolidati di LCP.

James Markby, cofondatore e Managing Partner di LCP, ha commentato: "Questo sviluppo rappresenta un progetto particolarmente importante per la logistica italiana e per il settore in generale, in termini di innalzamento degli standard energetici e delle iniziative green. Ed è solo un primo passo per fare di più e meglio nei prossimi progetti".

I giudici dei MIPIM Awards 2022 hanno selezionato complessivamente 46 finalisti che rappresentano i progetti più innovativi del settore immobiliare nel mondo, celebrandone il concept progettuale, l'architettura, le qualità ambientali, l'integrazione e impatto sulla comunità.

I vincitori saranno annunciati alla cerimonia dei MIPIM Awards giovedì 17 marzo 2022.

FINE