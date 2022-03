Ce n’è per tutti: le manifestazioni sportive nella Métropole

Sono molte le manifestazioni sportive in programma fino alla fine di giugno 2022 nel territorio della Métropole Nice Côte d'Azur.

Eccole



Régate de Ligue Club Var Mer

Fino al 20 marzo 2022

Una quarantina di equipaggi partecipano alle regate.

Club Var Mer

260 Promenade Jacques-Yves Cousteaus Cousteau

Saint-Laurent-du-Var



Départ du Rallye Aïcha des Gazelles

Sabato 19 marzo 2022

Il Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc è l'unico rally off-road al 100% femminile al mondo.

Unico nel suo genere e dal 1990, riunisce ogni anno donne dai 18 ai 71 anni e di diverse nazionalità nel deserto marocchino.

Dalla sua nascita, questo rally ha sviluppato una visione diversa della competizione automobilistica: niente velocità, niente GPS, ma navigazione vecchio stile, solo fuoristrada, per un ritorno alle radici dell'avventura.

Promenade des Anglais 06000 Nice

Nice



Championnat de France De Ski Alpin

Dal 23 marzo al 1° aprile 2022

Isola ospita le gare di slalom gigante maschile e femminile. Le altre discipline si svolgono nella stazione di Auron.

Bureau d'Information Touristique d'Isola 2000

Immeuble Le Pelevos

Station d'Isola 2000

06420 Isola 2000



Sistron très pressée

Sabato 2 aprile 2022

La célèbre course « SISTRON TRES PRESSEE » aura lieu le 2 avril 2022.

L'obiettivo è di essere i più rapidi nel compiere 750 m di dislivello in discesa

Isola 2000



OGC Nice – Rennes

Domenica 3 aprile 2022.

Calcio - Ligue 1

Bd des Jardiniers

Nice



Course Prom’classic

Domenica 3 aprile 2022.

L'edizione 2022 della 10 km del Prom'Classic è un evento accessibile a tutti: principianti e atleti esperti, grazie al suo percorso pianeggiante e veloce.

Promenade des Anglais

Nice



Verticale Isola 2000

Sabato 9 aprile 2022

8ème Challenge de ski-alpinisme 06

Isola 2000



Swimrun The Riviera

Sabato 16 aprile 2022 dalle 9 alle 12,30

Attività di Swimrun, alternando nuoto in acque libere e trail running su sentieri costieri.

Sabato 16 aprile - Gara di nuoto introduttiva per principianti senza attrezzatura specifica nella zona di Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Swimrun La Riviera 24km - Domenica 17 aprile Corsa a nuoto tra Monaco e Nizza.

Plage militaire la réserve Nice

50 Bd Franck Pilatte,

Nice



OGC Nice – Lorient

Domenica 17 aprile 2022.

Calcio - Ligue 1

Bd des Jardiniers

Nice



OGC Nice – Troyes

Domenica 24 aprile 2022.

Calcio - Ligue 1

Bd des Jardiniers

Nice



OGC Nice – St Etienne

Domenica 8 maggio 2022.

Calcio - Ligue 1

Bd des Jardiniers

Nice



OGC Nice – Lille

Sabato 14 maggio 2022.

Calcio - Lega 1 Uber Eats - Round 37

Calcio - Ligue 1

Bd des Jardiniers

Nice



Cyclosportive Granfondo La Vençoise

Domenica 15 maggio..

Place du Grand Jardin (départ)

Place du Grand Jardin

Vence



Semi-Marathon International de Nice

Domenica 22 maggio 2022.

21 km Hoka One One - 10 km Hoka One One.

Festival Run Haribo :

5 km Chrono -

5 km La Niçoise

5 km Teens Run

2 km Haribo Teens Run

Nice



Trigames Cagnes sur Mer

Domenica 5 giugno 2022 alle 7.

Au programme :

Format L : 1.9 km de natation , 92 km de vélo et 20 km de running

Format M : 1.5 km de natation, 56 km de vélo et 10 km de running

Promenade de l'Hippodrome

Cagnes-sur-Mer



Trails des Millefonts Valdeblore

Domenica 5 giugno 2022.

Orari di partenza delle gare:

7,00 am: 42 km (2 barriere temporali / limite di tempo: 11 am)

8,00: 25 km (1 barriera temporale / tempo limite: 7 ore)

9,00: 16 km (nessun limite di tempo / limite di tempo: 4 ore)

9,30: 9 km (nessun limite di tempo / limite di tempo: 3 ore)

9,45: gara per bambini (senza limite di tempo).

Valdeblore



Demi-Finales du Top 14

Da venerdì 17 a sabato 18 giugno 2022.

Dopo la nazionale francese nel 2019, Nizza sarà ancora una volta un luogo privilegiato per il rugby francese nel 2022: la Costa Azzurra ospiterà per la prima volta le semifinali del TOP 14

Allianz Riviera

Boulevard des jardiniers



Ironman France – Nice

Domenica 26 giugno 2022.

Promenade des Anglais

Nice