4 settori tecnologici che hanno goduto di parecchi benefici ultimamente

La tecnologia procede a grandi passo verso un modello che nel prossimo futuro prevede una completa integrazione macchina-macchina e una connessione ottimizzata uomo-macchina. Affinché questi meccanismi funzionino, il primo elemento da considerare è la sicurezza, intesa come protezione dei dati e tutela della privacy. Così si spiega la crescita dell’industria della sicurezza informatica, ovvero il primo settore di business sul quale facciamo focus.

1. Sicurezza informatica

Un indicatore di quanto la salvaguardia dei dati sia percepita come fondamentale dagli utenti, viene dall’aumento di sistemi di protezione, compresa la VPN una rete virtuale privata che garantisce un IP anonimo, salvaguarda la privacy e aumenta la sicurezza della navigazione. Se desideri provare gratuitamente il software VPN scarica qui.

Se prima di procedere vuoi accertarti che la VPN sia davvero uno strumento utile in termini di protezione informatica, ti basta pensare a come funziona. La Virtual Private Network si basa su una serie di connessioni virtuali che crittografano i dati dalla macchina client (il tuo device) fino alla risorsa Internet che utilizzi. Dal momento che molti siti Web utilizzano un sistema crittografico integrato (p. es. HTTPS , o NNTPS), utilizzando quegli accessi tramite connessione VPN i tuoi dati saranno crittografati due volte almeno.

A conferma che la sicurezza informatica è uno dei business con maggiori trend di crescita nei prossimi anni, si stima che il comparto a livello globale supererà i 366 miliardi di dollari di fatturato entro il 2028.

2. Internet of Things (IoT)

Internet delle Cose è un termine usato per definire uno scenario sia industriale che sociale nel quale gli oggetti sono sempre più connessi. Impianti produttivi, automobili ed elettrodomestici sono in grado di connettersi a una rete, di elaborare dati e, soprattutto, di trasmettere e ricevere informazioni. Tali caratteristiche definiscono un oggetto come “smart”.

La finalità dell’IoT industriale è quindi quella di fare in modo che le macchine, connesse fra loro, forniscano dati al fine di un risparmio di costi e di tempi. La finalità dell’IoT applicato alla casa invece consente alle persone una gestione personalizzata e da remoto del funzionamento della propria abitazione.

Gli smart object per la loro caratteristica intrinseca di connessione richiedono un livello di sicurezza molto alto: più numerosi sono i punti di connessione più cresce la vulnerabilità della rete. Per conciliare l’industria IoT con la sicurezza degli utenti vengono aumentate le misure pratiche e le normative come la GDPR e il Cybersecurity Act.

Ad ogni modo è evidente che il comparto tira e vale circa 8 miliardi di euro nella sola Italia.

3. Cloud

Il cloud computing, ovvero la delocalizzazione in remoto di software e processi, sta crescendo a livello globale e nazionale. Stoccare i dati su un server anziché su una macchina locale, può avere dei vantaggi in termini di backup, ma anche di ottimizzazione dell’uso dei dati stessi e di alleggerimento dei processi. Il settore è in salute e in crescita e dovrebbe passare da un fatturato di circa 445 miliardi di dollari (nel 2021) a quasi 950 miliardi di dollari (entro il 2026).

Intelligenza Artificiale (AI)

L’Intelligenza Artificiale è già una realtà diffusa e lo sarà ancora di più per consentire alle macchine, mediante il machine learning, di elaborare dati e informazioni per arrivare a previsioni sempre più accurate in diversi ambiti: da quello produttivo a quello medico.