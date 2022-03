La torinese uBroker tra le 1000 imprese europee a maggior crescita citata dal ‘Financial Times’

Nella lista delle 1000 aziende europee a maggior tasso di crescita stilata annualmente dal ‘Financial Times’ c’è anche ‘ZERO’, il brand italiano che azzera le bollette di luce e gas.

La classifica del Financial Times, uno fra i maggiori indicatori economici europei, tiene conto di imprese operanti in differenti settori che nel biennio pandemico hanno saputo moltiplicare risultati, performances e investimenti, conseguendo un grado di patrimonializzazione e solidità nettamente superiore alla media.

Il rinomato quotidiano internazionale analizza infatti oltre 20.000.000 di aziende in tutta Europa per selezionarne solo lo 0,005%, il vero fiore all’occhiello dell’economia europea.

‘uBroker Srl’, ideatore del progetto ZERO, è il solo player piemontese a far parte di questo prestigioso elenco, distintosi proprio per il suo modello di business unico.

L’impegno al risparmio in controtendenza rispetto ai gestori energetici tradizionali ha infatti portato la multiutility company torinese che azzera le bollette ad impiegare ogni giorno, in soli 7 anni, oltre 50 dipendenti diretti, più di 1.000 fra consulenti e rete vendita e a generare un volume d’affari di oltre 100 milioni di euro di fatturato aggregato distribuito su circa 160mila clienti sparsi in tutta Italia.

“Dopo la menzione delle imprese ‘Leader della Crescita 2022’ di Statista-Il Sole 24 Ore questo ennesimo riconoscimento ci rende fieri dei risultati sin qui ottenuti. Essere menzionati da uno fra i maggiori quotidiani finanziari internazionali e scelti fra 20 milioni di imprese europee analizzate ci riempie di orgoglio e ci proietta in una nuova dimensione oltre i confini nazionali.”, chiosa Cristiano Bilucaglia, Ceo e Chairman dell’impresa fondata con l’emiliano Fabio Spallanzani, autori anche di importanti opere di mecenatismo sociale e culturale in Italia e all’estero.

“In un momento storico difficile e di transizione energetica come questo, erogare oltre 20 milioni di sconti in fattura per luce e gas ai nostri clienti ci ha portato agli occhi della cronaca, ma buona parte di questi risultati è possibile proprio grazie ai nostri clienti soddisfatti che oggi più che mai vogliamo ringraziare”, dichiara soddisfatto il Presidente di ‘uBroker’.