Ledwall: tipologie e vantaggi

Con il termine ledwall si indica un maxischermo dotato di pannelli led, che consente di riprodurre video e immagini. In genere, il ledwall viene utilizzato in campo pubblicitario, grazie alla possibilità di mostrare immagini particolarmente nitide e luminose, anche a lunga distanza. Inoltre, vengono impiegati per eventi sportivi, musicali o culturali, consentendo alle persone che si trovano lontane dal palco di poter vedere in modo ottimale.

Come funziona un ledwall?

Come già detto, il ledwall è uno schermo di grandi dimensioni che serve a mostrare dei video. I contenuti multimediali possono essere gestiti mediante un apposito software, ma è necessario comprendere prima come creare video per ledwall in modo che possano avere la giusta risoluzione per una trasmissione efficace. È bene specificare, poi, che esistono due tipologie principali di maxischermi a led: quelli da interno (da posizionare, ad esempio, nei cinema e nei centri commerciali) e quelli da esterno, in genere più grandi dei precedenti. Oltre che per le pubblicità, i ledwall outdoor vengono impiegati anche negli aeroporti o in alcune ferrovie. A seconda della posizione del ledwall, il tipo di led utilizzato è differente. Per gli schermi outdoor vengono utilizzati i led chip DIP (dual line package), che presentano tre colori separati; per i ledwall indoor, invece, di solito viene impiegata la tecnologia con led chip SMD (surface mount diode). In questo caso, i tre colori RGB (red, green, blue) sono posizionati in una sorta di custodia, che a sua volta viene saldata sul circuito, e poi montati sulla superficie della scheda. Questa tecnologia permette una risoluzione migliore.

Le varie tipologie di schermi led

Diversamente da come si potrebbe pensare, nel mercato esistono svariate tipologie di schermi led. Nel mondo pubblicitario, una tipologia piuttosto diffusa è quella da esterno. Si tratta dei cosiddetti ledwall. Questi modelli, infatti, possiedono un’alta luminosità il che permette ai clienti di vederli anche da notevoli distanze. Inoltre, gli schermi led in questione dispongono anche di una particolare protezione, capaci di isolare il dispositivo da tutti gli agenti atmosferici esterni e dalle temperature eccessivamente calde o fredde che, di fatto, potrebbero danneggiarli.

Ledwall per eventi e scopi pubblicitari

Molto spesso per rendere un evento ancora più spettacolare si è soliti utilizzare un apposito maxischermo. Quest’ultimo, infatti, è sicuramente lo strumento giusto se si ha intenzione di ottenere risvolti positivi in termini di impatto e visibilità.

Molto probabilmente il settore dove è maggiormente utilizzata questa tecnologia è quello pubblicitario. Tantissime attività, infatti, stanno abbandonando gli strumenti classici per rendere edotta la clientela in merito ai propri prodotti e servizi. In poche parole, i ledwall stanno prendendo velocemente il posto dei classici cartelli pubblicitari e degli atri strumenti. Il motivo è piuttosto semplice, questi schermi led, infatti, oltre ad avere un impatto positivo in termini di visibilità, molto spesso infatti rendono i negozi molto più tecnologici e futuristici. Un altro aspetto da prendere in considerazione è quello economico. Certo è sicuramente vero che i ledwall costano di più rispetto ai volantini o ad un classico tabellone, tuttavia, dispone di una redditività di gran lunga superiore rispetto a questi ultimi, sia in termini di comunicazione alla clientela, sia in termini di longevità.