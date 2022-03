Ucraina: il grande cuore di Nizza batte all’ ex Ospedale Saint Roch

È una marea che, senza clamore, entra in città. Nizza in pochi giorni si è trasformata in una delle mete preferite dall’ininterrotto flusso di profughi ucraini in fuga dal massacro criminale in atto nel loro Paese.

Donne e bambini, soprattutto, che varcano la frontiera e si fermano a Nizza, per lo più quale tappa verso altre località francesi o spagnole dove vivono amici e parenti.

Anche tante persone semplicemente sfollate, senza alcun aggancio che cercano una sistemazione “provvisoria”, perché tutti sottolineano chiaramente due concetti.

Cittadini ucraini davanti agli uffici della Prefettura a Nizza

Il primo è la determinazione di tornare in patria quando le condizioni lo consentiranno, il secondo è che la guerra sarà vinta e che la Russia dovrà arrendersi alla loro determinazione.

I mariti, i fratelli, gli amici sono rimasti a casa, a combattere, mentre donne e bambini sono giunti in Costa Azzurra dove è scattata una gara di solidarietà che ha dell’incredibile.

I profughi sono accolti nel grande fabbricato che ha ospitato l’ex Ospedale Saint Roch , non distante da Place Garibaldi, in predicato di trasformarsi in hôtel des polices.

Per il momento è diventato un luogo di ricovero e di assistenza, dove operano non solo il personale addetto all’assistenza e tanti volontari, ma è diventato meta della solidarietà della città.

Un continuo rincorrersi di persone: ristoratori che portano cibo, negozianti, cittadini con scatoloni colmi di vestiti e di giocattoli.

È il grande cuore della città che si svela nei suoi sentimenti migliori, ma gli esempi si sprecano.

Un meccanico sta aggiustando l’auto a due profughi che vogliono raggiungere Perpignan: appena in grado di riprendere la strada la consegnerà, “col pieno di carburante, logicamene”, perché possano ripartire.

Recarsi all’Ospedale Saint Roch e dare uno sguardo è istruttivo: da un lato la dignità e la resilienza di persone che ritengono quella di Nizza una “tappa” non definitiva della loro vita e quello di una città che risponde con gesti di solidarietà, non urlati, ma continui, costanti, silenziosi, ma concreti!