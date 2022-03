Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.



Ecco quelle che Montecarlonews propone, ricordando che l'attuale situazione epidemica potrebbe causare modifiche nei programmi o annullamenti. Le iniziative e le manifestazioni prevedono l'obbligo di indossare la mascherina e per buona parte é richiesto il pass sanitarire.

ANTIBES

"Une pièce louée meublée"

Dal 17 marzo al 19 marzo 2022 ore 20,30 il sabato anche ore 18

Théâtre Le Tribunal

5 Place Amiral Barnaud.



Hamlet

Dal 18 al 20 marzo 2022

Spectacle à 20h30 le vendredi et le samedi, à 16h le dimanche

Théâtre Antibea

15 rue Clemenceau



Conférence "Télécommander la bioélectricité dans la migraine du cerveau" par le Dr Guillaume Sandoz, chercheur au CNRS

Sabato 19 marzo 2022 ore 18

Médiathèque Camus,

19 Boulevard Chancel



Improvisation

Domenica 20 marzo 2022 ore 20,30

Théâtre Antibea

15 rue Clemenceau



"Au fil des saisons"

Domenica 20 marzo 2022 ore 11

Théâtre du Tribunal

5 Place Amiral Barnaud.



Marché de producteurs

Domenica 20 marzo 2022 dalle 10 alle 16

Plateau de la Garoupe



Université des Savoirs - " Comment choisir les arbres pour les villes et les jardins méditerranéens de demain ? "

Martedì 22 marzo 2022 ore 18

Salle des Associations

Cours Massena



CANNES

ATELIER CHITCHAT AT BETTY'S

Giovedì 17 marzo 2022 ore 16

Médiathèque Noailles

1 avenue Jean de Noailles



SPECTACLE HIER C'EST DEMAIN

Giovedì 17 marzo 2022 ore 20,30

Salle Le Raimu

Chemin de la Borde



CONCERT POGO CAR CRASH CONTROL / FREDDY'S

Venerdì 18 marzo 2022 ore 19

RENSEIGNEMENTS

MJC Picaud / Studio 13



ANIMATIONS VISITE COMMENTÉE - EXPOSITION "CIAO ITALIA !"

Venerdì 18 marzo 2022 ore 15

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



CONCERT DEUX SIÈCLES DE MUSIQUE ANGLAISE POUR LES INSTRUMENTS À CLAVIER

Sabato 19 marzo 2022 ore 17

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



ATELIER DE CHANT ORIENTAL

Sabato 19 marzo 2022 ore 10,30

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo

Espace Ranguin



CONCERT OPÉRA FRANÇAIS

Sabato 19 marzo 2022 ore 18

Les solistes de Liberi Cantori interprètent le répertoire lyrique français : Massenet et Bizet seront à l'honneur avec des extraits de et Thaïs et Carmen, ainsi qu'un florilège de grands airs de Gounod, Saint-Saënz, Offenbach, Delibes.

Dirigés par Christiane Payne, ils seront accompagnés au piano par Catherine Gamberoni.

Sopranos : Sabrina Colomb, Cécile Lo Bianco, Cécile Macaudière

Mezzo-sopranos : Esther Dean, Pauline Descamps

Ténor international : Luca Lombardo

Baryton : Jean-Christophe Brun

Holy trinity church

avenue Branly, Cannes



SPECTACLE PAROLES DE FEMMES

Sabato 19 marzo e domenica 20 marzo 2022 ore 14 - 22,30

Collège International de Cannes

1 avenue Alexandre Pascal



SPECTACLE IMPRO LONG FORM

Histoires sans fin

Sabato 19 marzo 2022 ore 20

Théâtre Éclat de rêve

39 rue Léon Noël, Cannes



ATELIER UN INSTANT ÉPHÉMÈRE EN POÉSIE

Printemps des poètes

Sabato 19 marzo 2022 ore 15

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo

Espace Ranguin



SPECTACLE SIESTE MUSICALE

Sabato 19 marzo 2022 ore 16

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo

Espace Ranguin



ANIMATION FÊTE DU COURT-MÉTRAGE

Sabato 19 marzo 2022 ore 15

Médiathèque Noailles

1 avenue Jean de Noailles



CONCERT BIG BAND

Domenica 20 marzo 2022 ore 18

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



CONCERT CARNAVAL DE VENISE

Le baroque en fête

Domenica 20 marzo 2022 ore 17

Église protestante unie de Cannes

7 rue Notre-Dame



CONCERT AU FIL DE L'EAU

Musique de chambre - Carte blanche #3

Martedì 22 marzo 2022 ore 19

Salle culturelle Les Arlucs

24 avenue des Arlucs



CONCERT DE LA CLASSE DE COMPOSITION À L'IMAGE

Mercoledì 23 marzo 2022 ore 18,30

Espace Miramar

35 rue Pasteur



EXPOSITION CIAO ITALIA !

Fino a lunedì 21 marzo 2022

Lundi au vendredi : de 13h30 à 17h

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



FIONA RAE - Mostra

Fino a domenica 24 aprile 2022

Mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Centre d'art La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



EXPOSITION Photographie NICOLAS FLOC'H - INVISIBLE PARALLÈLE

Fino a domenica 22 maggio 2022

JANVIER À MARS :

- Du mardi au dimanche : de 10h30 à 13h15 et de 14h15 à 16h45

AVRIL / MAI :

- Du mardi au dimanche : de 10h30 à 13h15 et de 14h15 à 17h45

- Fermée le 1er mai

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



EXPOSITIONS HARALAMPI G. OROSCHAKOFF - VISAGES DES FRONTIÈRES

Fino al 29 maggio 2022

Mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 17h

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



EXPOSITION BILAL HAMDAD - SOLITUDES CROISÉES

Fino a domenica 29 maggio 2022

Mardi à vendredi : de 13h à 17h, Samedi et dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



CARROS

Autre temps, autre lieu

Fino al 29 maggio 2022

Véronique Champollion et Francis Puivif investissent le château de Carros pour en révéler et en exploiter les potentialités mémorielles et fonctionnelles.

autre-temps-autre-lieu

Centre International d'Art Contemporain Château de Carros

Place du Château



ISOLA

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE SKI ALPIN

COMPETIZIONE SPORTIVA

Dal 23/03 al 01/04/2022, ogni giorno.

Isola ospita le gare di slalom gigante maschile e femminile, di cui Mathieu FAIVRE, sciatore della stazione, è doppio campione del mondo il 26 marzo 2022. Le altre discipline si svolgono nella stazione di Auron.

Bureau d'Information Touristique d'Isola 2000

Immeuble Le Pelevos

Station d'Isola 2000



LEVENS

EXPOSITION DE GILBERT MORALES

Fino al 9 aprile 2022

ogni giorno dalle 9 alle 17.

La Galerie du Portal

1 Place V. Masseglia



MENTON

Visite commentée de la description de l’Egypte, entre passion et science présentée par Christine Didier et Jean-Claude Golvin

Sabato 19 marzo 2022 ore 9,30 – 11 e 15

L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe)

8 avenue Boyer 06500 Menton



Théâtre : « Elysez-nous, vous serez déçus en bien »

Martedì 22 marzo 2022 ore 21

Palais de l'Europe - Théâtre Francis Palmero

8 avenue Boyer

Palais de l'Europe



Visite guidée : jardin remarquable le Mas Flofaro

Giovedì 17 marzo 2022 ore 10

69 corniche André Tardieu



Visite guidée éclair: La Salle des Mariages de Jean Cocteau

Giovedì 17 marzo 2022 ore 14,30

Mairie

17 Rue de la République



Visite guidée : l’Orangeraie, un jardin de palace

Giovedì 17 marzo 2022 ore 10

L' Orangeraie

15 Rue Partouneaux



Visite guidée : Le Jardin Serre de la Madone

Giovedì 17 marzo 2022 ore 15

Venerdì 18 marzo 2022 ore 15

Sabato 19 marzo 2022 ore 15

Domenica 20 marzo 2022 ore 15

Martedì 22 marzo 2022 ore 15

Mercoledì 23 marzo 2022 ore 15

Jardin Serre de la Madone

Serre de la Madone

74 Route du Val de Gorbio



Visite guidée: Le Jardin Fontana Rosa

Venerdì 18 marzo 2022 ore 10

Lunedì 21 marzo 2022 ore 10

Jardin Fontana Rosa

6 Avenue Blasco Ibanez



Visite guidée: Le Jardin de Maria Serena

Venerdì 18 marzo 2022 ore 10

Martedì 22 marzo 2022 ore 10

21 Prom. Reine Astrid



Visite guidée : Le Bastion, Musée Jean Cocteau

Musée testament de l'artiste Jean Cocteau

Lunedì 21 marzo 2022 ore 14,30

Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III

quai Napoléon III



Visite guidée : le jardin botanique Val Rahmeh

Lunedì 21 marzo 2022 ore 15

Jardin botanique exotique Val Rahmeh

Avenue Saint-Jacques



Visite guidée Les Ruelles de l’histoire

Martedì 22 marzo 2022 ore 14,30

parvis de la Basilique St Michel



Exposition une collection dans tous ses états

Fino al 30 maggio

Musée Jean Cocteau, le Bastion

Quai Napoléon III 06500 Menton



MONACO

Incontro

Giovedì 17 marzo 2022 alle 19.30

Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo : incontro con Yan Maresz, compositore, modearto da Tristan Labouret, musicologo

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Conferenza

Giovedì 17 marzo 2022 alle 19

Conferenza "Il cervello è più grande del cielo" del Professor Giulio MAIRA, a cura di Dante Alighieri Comitato di Monaco

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Concerto

Giovedì 17 marzo 2022 alle 20

Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo: "Les Folies Françoises" con Patrick Cohën-Akenine, violino barocco e regia e Hae-Sun Kang, violino moderno

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Le Serenissime dell'Umorismo 2022

Giovedì 17 marzo 2022 alle 20

Le Serenissime dell'Umorismo 2022 : Festival del Riso con Jean-Luc Lemoine, sotto l'Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II, a cura di Monaco Live Productions, in collaborazione con Rire et Chansons e il Grimaldi Forum, a sostegno della Fondazione Flavien

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Nelle Foreste della Siberia

Giovedì 17 marzo 2022 alle 20.30

"Nelle Foreste della Siberia" di Sylvain Tesson, con William Mesguich

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



Les Maux Bleus

Venerdì 18, Sabato 19 alle 20.30 e domenica 20 alle 16.30, lunedì 21 marzo 2022 alle 20.30

"Les Maux Bleus" (ndt, "I mali blu") di e con Chrystelle Canals e Milouchka

Théâtre des Muses

45, boulevard du Jardin Exotique



Incontro

Venerdì 18 marzo 2022 alle 18.30

Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo: incontro con Éric Lebrun, organista, moderato da Tristan Labouret, musicologo

Eglise du Sacré Coeur

14, chemin de la Turbie



Concerto

Venerdì 18 marzo 2022 alle 20

Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo: concerto Johann Sebastian Bach con Éric Lebrun, organo

Eglise du Sacré Coeur

14, chemin de la Turbie



Le Serenissime dell'Umorismo 2022

Venerdì 18 marzo 2022 alle 20

Le Serenissime dell'Umorismo 2022 : Festival del Riso con palcoscenico multi-artisti, con Sébastien Marx, Gérémy Crédeville, Doully, Felix Dhjan e David Azencot, sotto l'Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II, a cura di Monaco Live Productions, in collaborazione con Rire et Chansons e il Grimaldi Forum, a sostegno della Fondazione Flavien

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Concerto

Sabato 19 marzo 2022 alle 15

Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo: concerto "Carte Blanche aux Conservatoires" con gli allievi dell'Accademia Rainier III e dei conservatori della regione

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



La Chèvre de M. Seguin

Sabato 19 alle 14.30 e alle 16.30, domenica 20 marzo 2022 alle 11

"La Chèvre de M. Seguin" (ndt, "La capra del Sig. Seguin") d Alphonse Daudet con Marie Simon, Camille Muzard ed Emilie Jonas

Théâtre des Muses

45, boulevard du Jardin Exotique



Tavola rotonda

Sabato 19 marzo 2022 alle 18.30

Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo : « Il quartetto a corde, scrittura e pratica » con i membri del des Quatuor Voce, Stéphane Goldet, musicologo e Bruno Mantovani, direttore artistico del festival moderato da Tristan Labouret, musicologo

Hotel Hermitage Monte-Carlo

Square Beaumarchais



Concerto

Sabato 19 marzo 2022 alle 20

Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo : "Quatuor Voce" Sarah Dayan e Cécile Roubin, violino, Guillaume Becker, viola e Lydia Shelley, violoncello

Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo



Le Serenissime dell'Umorismo 2022

Sabato 19 marzo 2022 alle 20

Le Serenissime dell'Umorismo 2022 : Festival del Riso con Roland Magdane, sotto l'Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II, a cura di Monaco Live Productions, in collaborazione con Rire et Chansons e il Grimaldi Forum, a sostegno della Fondazione Flavien

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Ballo della Rosa

Sabato 19 marzo 2022 alle 20.30

Ballo della Rosa a tema su "Bollywood", a sostegno della Fondazione Princesse Grace

Le Sporting Monte-Carlo

26, avenue Princesse Grace



Concerto

Domenica 20 marzo 2022 alle 15

Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo : "Quatuor Voce" Sarah Dayan e Cécile Roubin, violino, Guillaume Becker, viola e Lydia Shelley, violoncello

One Monte Carlo

Allées des boulingrins



12 Years a Slave

Martedì 22 marzo 2022 alle 20

Tutta l'arte del Cinema - Film d'Artista - proiezione del film "12 Years a Slave" di Steve McQueen (2014) organizzato dall'Istituto Audiovisivo di Monaco, in collaborazione con il Nouveau Musée National de Monaco

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Uno chalet a Gstaad

Martedì 22 marzo 2022, alle 20.30

"Uno Chalet a Gstaad" di e con Josiane Balasko, accompagnata da Armelle, Philippe Uchan, Ste´phan Wojtowicz, George Aguilar e Justine Le Pottier

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



Les Contes du Chat Perché

Mercoledì 23 alle 16.30, sabato 26 alle 16.30, domenica 27 marzo 2022 alle 11

"Les Contes du Chat Perché" di Marcel Aymé con Meaghan Dendraël, Thierry Jahn e Céline Ronté

Théâtre des Muses

45, boulevard du Jardin Exotique



Incontro con dedica

Mercoledì 23 marzo 2022 alle 18.30, Mediateca di Monaco

Incontro con dedica con Pierre Assouline in occasione dell'uscita del suo nuovo romanzo "Le paquebot", a cura della Mediateca di Monaco

Médiathèque de Monaco - Bibliothèque Louis Notar

8, rue Louis Notari



Mostra fotografica

Fino a giovedì 31 marzo 2022

Dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 17 e il venerdì dalle 9 alle 16.

Mostra di fotografie esclusive, dedicata alla visita ufficiale del Principe Alberto II e dei suoi figli in Irlanda, a settembre 2021.

Biblioteca Irlandese Principessa Grace

9 Rue Princesse Marie de Lorraine



Printemps des Arts de Monte-Carlo

Fino a domenica 3 aprile 2022, Principauté de Monaco

Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo

Principauté de Monaco



Mostra La belle époque sportiva: splendore e innovazione sotto il regno di Alberto I

Fino a domenica 10 aprile 2022, dal martedì alla domenica dalle 13 alle 19

Mostra di documenti del Fondo regionale della Mediateca di Monaco sul tema dello sport sotto Alberto I: "La belle époque sportiva: splendore e innovazione sotto il regno di Alberto I".

Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier

4, quai Antoine Ier



Exposition "Monaco – Alexandrie" : Le grand détour villes-mondes et surréalisme cosmopolite

Fino a lunedì 2 maggio 2022

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Sauber

17, avenue Princesse Grace



Exposition "Tremblements, Acquisitions récentes du Nouveau Musée National de Monaco"

Fino a domenica dimanche 15 maggio 2022,

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



NIZZA

DANS LES FORÊTS DE SIBÉRIE

Venerdì 18 marzo 2022

Orari di rappresentazione alle 20:30.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



L’ENCHANTERESSE

Sabato 19 marzo 2022

Orari di rappresentazione alle 21.

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



GOSPEL POUR 100 VOIX, CONCERTO

Sabato 19 marzo 2022

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



CAFÉ JAZZ #2 - CONCERTO

Sabato 19 marzo 2022

Orari di rappresentazione alle 11.

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



LA VARIÉTÉ DES COSTUMES DE THÉÂTRE ET LEUR BEAUTÉ À TRAVERS L’OPÉRA…

Sabato 19 marzo 2022

Orari di rappresentazione alle 15.

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



ORGUES ET VIOLONCELLE - CONCERTO

Domenica 20 marzo 2022

Orari di apertura il domenica alle 15:30.

Église Saint-Paul

28 av de Pessicart



LE VYNIL COMEDY CLUB

Domenica 20 marzo 2022

Orari di rappresentazione alle 19.

3 rue Paganini



ORCHESTRE D’HARMONIE DE LA VILLE DE NICE - CONCERTO

Domenica 20 marzo 2022

Orari di rappresentazione alle 15:30.

Église Saint Pierre d’Arènes

52 Rue de la Buffa



GREIF, ENESCO, SCHUMANN, BRAHMS - CONCERTO

Lunedì 21 marzo 2022

Orari di rappresentazione alle 20.

Musée National Marc Chagall

36 av Docteur Ménard (angle bd de Cimiez)



Home / Phaéton – Jean-Baptiste Lully

PHAÉTON – JEAN-BAPTISTE LULLY - OPERA

Dal mercoledì 23 a domenica 27 marzo 2022

Orari di rappresentazione il mercoledì alle 20. Il venerdì alle 20. Il domenica alle 15.

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



L’HISTOIRE DE BABAR, LE PETIT ÉLÉPHANT CONCERTO

Fino al 23 marzo 2022

Orari di rappresentazione il mercoledì alle 15. Il mercoledì alle 15.

Testo Jean de Brunhoff

Musica Francis Poulenc

Orchestrazione David Matthews

Direttore musicale Frédéric Deloche

Orchestra Filarmonica di Nizza

Parc Phoenix

405 Promenade des Anglais



LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA

Fino a martedì 22 marzo 2022.

Cinémathèque de Nice

3 Esplanade Kennedy



Divines collections. L’art sacré du comté de Nice

Fino al 21 marzo 2022

Palais Lascaris

15 rue Droite



CAROLINE CHALLAN BELVAL MÉTAMORPHOSES ARCHITECTURALES ET CHAMBRE DES SPHÈRES. EXPOSITION

Fino al 21 Marzo 2022

Palais Lascaris

15 rue Droite



LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE

Fino a martedì 22 marzo 2022.

Cinémathèque de Nice

3 Esplanade Kennedy



FACE À FACE : PHAÉTON

Martedì 22 marzo 2022

Orari di rappresentazione alle 18.

L'Artistique

27 Boulevard Dubouchage



L’HISTOIRE DE BABAR, LE PETIT ÉLÉPHANT

Fino al 23 marzo 2022

Orari di rappresentazione il mercoledì alle 15. Il mercoledì alle 15.

Testo Jean de Brunhoff

Musica Francis Poulenc

Orchestrazione David Matthews

Direttore musicale Frédéric Deloche

Orchestra Filarmonica di Nizza

Parc Phoenix

405 Promenade des Anglais



LES 36ES JOURNÉES DU CINÉMA ITALIEN

Fino al 26 marzo 2022, ogni giorno.

Espace Magnan

31 rue Louis de Coppet



Le théâtre des objets de Daniel Spoerri

Fino al 27 marzo 2022

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.A.M.A.C.

Place Yves Klein - 06300 NICE



"NICE ET SES VILLES JUMELLES AU SEIN DE LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO"

EXPOSITION

Fino al 28 marzo 2022

Promenade du Paillon



Noël Dolla, visite d’atelier / Sniper, 2018-2021

Fino al 31 marzo 2022

Musée Matisse Nice

164 av des Arènes de Cimiez



CE QUE NOUS AVONS PERDU DANS LE FEU - EXPOSITION

Fino al 17 aprile 2022

Villa Arson

20 avenue Stéphen Liégeard



NELSON PERNISCO - EXPOSITION

Fino al 17 aprile 2022

Villa Arson

20 avenue Stéphen Liégeard



MARC CHAGALL, DANS LA LUMIÈRE DE LA MATIÈRE - EXPOSITION

Fino al 25 Aprile 2022

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



LA MORT N’EST PAS UNE FIN

ESPOSIZIONE

Fino al 15 MAGGIO 2022

Orari di apertura :

Museo aperto tutti i giorni tranne il martedì

Dalle 10 alle 17 dal 1 novembre al 30 aprile.

Dalle 10 alle 18 dal 2 maggio al 31 ottobre.

Musée d'Archéologie de Nice-Cimiez

160 avenue des Arènes de Cimiez



MIRKINE PAR MIRKINE : PHOTOGRAPHES DE CINÉMA ESPOSIZIONE

Fino al 15 MAGGIO 2022

Orari di apertura il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 11 alle 18.

Musée Masséna

Palais Masséna

65 rue de France



"GUSTAVE-ADOLPHE MOSSA. NICIENSIS PINXIT", EXPOSITION

Fino al 15 maggio 2022

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



MUSIQUE BAROQUE – PROGRAMMATION 2022 - CONCERTO

Fino al 21 MAGGIO 2022

Centre Culturel la Providence

8 bis rue Saint-Augustin



STUDIO HARCOURT – L’ART DE LA LUMIÈRE - EXPOSITION

Fino al 22 maggio 2022

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



CONSERVATOIRE DE NICE – SAISON 21/22

CONCERTO

Fino al 4 luglio 2022,ogni giorno.

Conservatoire à rayonnement régional de Nice

127 av de Brancolar



Revers / Accrochage des Collections

Fino al 30 settembre 2022

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.A.M.A.C.

Place Yves Klein



BOXE – L’APPEL DU RING - ESPOSIZIONE

Fino al 3 GENNAIO 2023

Tutti i giorni dalle 10 alle 18, da aprile a settembre.

Da martedì a domenica, dalle 11 alle 17, da ottobre a marzo.

Musée National du Sport

Boulevard des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



SAINT JEAN CAP FERRAT

PIÈCE DE THÉÂTRE « LES FUGUEUSES »

Venerdì 18 marzo 2022 alle 21.

Salle Charlie Chaplin

Quai Lindbergh



PIÈCE DE THÉÂTRE « LA PORTE À CÔTÉ » - TEATRO

Domenica 20 marzo 2022 alle 18.

Salle Charlie Chaplin

Quai Lindbergh



CINÉMA – LE CHÊNE ET SES HABITANTS

Domenica 20 marzo 2022 alle 15.

Salle Charlie Chaplin

Quai Lindbergh



CINÉMA – ILS SONT VIVANTS

Lunedì 21 marzo 2022 alle 21.

Salle Charlie Chaplin

Quai Lindbergh



SAINT LAURENT DU VAR

RÉGATE DE LIGUE CLUB VAR MER

Fino al 20 MARZO 2022, ogni giorno.

Club Var Mer

260 Promenade Jacques-Yves Cousteaus Cousteau