Ligue 1: scontro d’altri tempi nel Principato, arriva il Paris Saint Germain. E’ derby tra Marsiglia e Nizza

Turno amaro per le squadre francesi in Champions League: ieri sera il Lille ha perso il confronto col Chelsea ed é fuori dalla Champions. E' la stessa sorte toccata al Paris Saint Germain la scorsa settimana. La Francia (campione del mondo in carica), al pari dell'Italia (campione d'Europa in carica), é fuori dalla maggiore competizione europea per Club.

Questa sera si disputano le gare delle altre due Coppe Europee.

Europa League

Monaco – Braga;

Lione – Porto.

Conference League

Rennes – Leicester;

Basilea – Marsiglia.



Dopo ventotto giornate il Paris Saint Germain ha approfittato del pareggio del Nizza per portare a 15 i punti di distacco sulla coppia Marsiglia e, appunto Nizza. Alle spalle emerge il Rennes, alla quarta vittoria consecutiva, che sembra non fermarsi più e che è la squadra più in forma del momento. Segue lo Strasburgo, poi occorre scendere di ben quattro scalini per trovare tante nobili decadute che qualche speranza di qualificarsi per le Coppe ancora la ripongono (Lille, Nantes, Monaco, Lens e Lione). La meglio messa pare il Lille, in serie positiva da varie giornate.

In coda le campane sembrano suonare a lutto per Bordeaux e Metz, mentre una pattuglia composta da Saint Etienne, Lorient, Clermont, Troyes ed Angers cerca di evitare il terz’ultimo posto.

Singolare la situazione dell’Angers che, dopo aver occupato nel girone di andata posizioni “alte” in classifica, ora, alla settima sconfitta consecutiva, “vede” la zona retrocessione avvicinarsi sempre di più.

Novità nella classifica cannonieri: Mbappe (Paris Saint Germain) ha raggiunto a quota 15 reti realizzate Ben Yedder del Monaco. Alle spalle, con una rete in meno, due atleti del Rennes, Terrier e Laborde.

Domani riprende il campionato di Ligue 1, con la ventinovesima giornata . Venerdì 18 marzo scenderanno in campo Saint Etienne e Troyes, praticamente uno spareggio nella lotta per la salvezza.

Sabato 19 marzo , sono due le gare in programma: Lens – Clermont e Nantes – Lille. Si tratta du due partite che impegnano squadre alla ricerca di un posto in Europa ed una, il Clermont, che non può permettersi distrazioni.