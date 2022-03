A “caccia” di turisti: la Costa azzurra sbarca a Dubai

Dopo due anni “ingessati” dalla pandemia, il Comitato Regionale del Turismo della Côte d'Azur France, assieme con una delegazione di professionisti, ha ripreso le missioni promozionali internazionali.

È di questi giorni la missione a Dubai: un'operazione volta a riconnettersi con mercati strategici di lungo raggio.

Emirati Arabi Uniti, Egitto, India, Kuwait, Qatar, Israele: più di cento tour operator, agenzie di viaggio e media hanno risposto all'invito di Atout France.

Appuntamento importante per la promozione del turismo francese in Medio Oriente, il Workshop Marhaba, organizzato all'interno del Padiglione Francia all'Esposizione Universale di Dubai, ha visto la presenza di una nutrita delegazione della Costa Azzurra.



Con oltre 120mila soggiorni per una durata media di 7 notti, il mercato del Medio Oriente è il 12° mercato internazionale della Costa Azzurra in termini di visitatori internazionali e si caratterizza per il suo forte potere d'acquisto, con una media di circa 200 € al giorno e 1500 € a soggiorno.

Prevalentemente stagionale (il 71% dei soggiorni di questa clientela avviene tra giugno e settembre), la clientela mediorientale beneficia di vari con l'aeroporto Nice Côte d'Azur: Dubai (Emirates), Abu Dhabi (Etihad), Bahrain ( Gulf Air), Israele (Easyjet ed El Al), Libano (Middle East Airlines), Turchia (Turkish Airlines) e novità per il 2022, Kuwait (Kuwait Airways).



Queste le linee con il Medio Oriente attivate entro l'estate 2022:

Dubai: Emirates (7 voli settimanali, tutti i giorni dal 27/03 al 29/10)

Abu Dhabi: Etihad (2 voli settimanali, dal 15/06 al 18/09)

Bahrain: Gulf Air (2 voli settimanali, giovedì e domenica dal 02/06 al 29/09)

Israele: Easyjet (2 voli settimanali, dal 29/03 al 29/10) ed El Al (4 voli settimanali, dal 07/04 al 29/10)

Libano: Middle East Airlines (3 voli settimanali, dal 01/07 al 02/09)

Kuwait: Kuwait Airways (2 voli settimanali, dal 15/06 al 11/09)

Turchia: Turkish Airlines (14 voli settimanali, dal 27/03 al 29/10)