Il poeta Luca Stecchi tocca le corde del dolore e del ricordo con l'opera "Il Ciclamino Bianco"

Negli studi di registrazione Sound Sistem di Santhià, un nuovo progetto culturale ha preso vita: si tratta de “Il Ciclamino Bianco”, la poesia nata da un testo scritto da Luca Stecchi dedicato al papà.



Due straordinarie interpreti hanno colorato di note e di amore questa nuova opera: Elena Straudi, arpista molto nota nella musica sacra, che per l’occasione ha suonato una melodia del maestro Félix Godefroid, e Paola Mercandino, interprete e presentatrice che ha dato voce al testo rendendolo “vivo”. La poesia è stata quindi inserita all’interno di un video, sotto riportato, che vede alla regia Paolo Guercio - maestro di musica - e come editor Piero Sara.

“Il Ciclamino Bianco” è un testo ricco di affetto e pieno di dolcezza; molto significativo è il passaggio centrale di questa opera: “le tue mani ruvide sul mio viso che mi accarezzano hanno il colore della terra e della fatica, quella terra che ti ha cresciuto…”, un richiamo forte alla terra come sillogismo.



Luca Stecchi, autore e poeta biellese noto ormai a livello nazionale, ancora una volta ha tratto ispirazione dalla sofferenza per la perdita del papà, scrivendo un testo che tocca le corde dell’anima, svolgendo così un vero e proprio percorso interiore. In queste ore Stecchi sta definendo alcune collaborazioni future con artisti dal volto e dalla voce molto noti in Italia.

“Ho voluto scrivere un pensiero, un ricordo che è nostalgia ma, nello stesso tempo, vita – racconta. – Ringrazio chi ha creduto in questo testo e ne ha fatto melodia. Scrivere di ricordi ed emozioni così forti non è facile, è necessario essere mossi da una forte convinzione interiore unita ad un grande amore per ciò che è stato; questo può far sì che le paure si superino”.

Nei prossimi giorni, l’opera sarà prodotta in anteprima oltre confine nella splendida cornice di Montecarlo.