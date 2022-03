Nizza, il Marché de la Buffa ha finalmente chiuso i battenti (Foto)

Le porte di ingresso e i due portoni sono irrimediabilmente chiusi: il mercato de la Buffa ha cessato di esistere e il fatiscente locale che lo ospitava dovrebbe ora essere sottoposto a radicali interventi: pare che i lavori debbano iniziare a giugno dopo le attività di diagnostica.

I resti di quello che fu il fiorente mercato coperto alimentare della Buffa, era ormai ridotto a pochi banchi e a tanta confusione all’interno e a serramenti cadenti o rotti all’esterno.

Dopo diverse difficoltà e problematiche societarie, a seguito degli ultimatum dell’amministrazione comunale che aveva minacciato di dichiarare la struttura di pubblica utilità e di procedere all’esproprio, è stata “forse” posta la parola fine su un vulnus che danneggia una delle zone “rinnovate” di Nizza a due passi dalla Promenade, dal Negresco e da Boulevard Gambetta ora reso pedonale.

I lavori di ristrutturazione dovrebbero trasformare un fabbricato cadente, con vetri rotti e serramenti all’ultimo stadio, in un palazzo con annessi negozi ed un piccolo mercato coperto in grado di non stonare in una delle zone di Nizza che sta tornando ad essere uno dei punti di attrazione.