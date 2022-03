Oggi in Francia è un “non giorno”

Oggi è il 19 marzo ed è un “non giorno” per chi vive fuori dell’Italia.

In Francia, come nella maggior parte degli Stati europei, oggi non si celebra la festa del papà , che, qui, ricorrerà prossimo 19 giugno.

E’ San Giuseppe, ma, oltre confine, gli onomastici lasciano il tempo che trovano e nessuno “se li fila”.

Un tempo, i ragazzini, in Italia, il 19 marzo, stavano a casa e questo era il giorno consacrato alla Milano – Sanremo e alla prima gita fuori porta possibilmente al mare.

Anche oggi stanno a casa, soprattutto quelli costretti alla didattica a distanza, ma il “padre putativo” di Gesù proprio non c’entra e nemmeno la corsa ciclistica.



La “classicissima d’apertura”, come un tempo la chiamavano, quest’anno si corre oggi, ma è un caso , perché è sabato, altrimenti la data sarebbe diversa...

Infine nelle pasticcerie e nelle panetterie non è possibile comperare il “tronchetto di San Giuseppe”, che in Francia non usa e che è acquistato in grande quantità, nelle sue diverse versioni, nel periodo natalizio e si chiama Bûche de Noël.



Insomma, per chi è papà e si chiama Beppe (Giuseppe), segue il ciclismo e ama il “tronchetto” fin da quando era bambino, oggi, come giornata, sarebbe un disastro. A dire il vero la giornata sarebbe un disastro comunque, con quello che succede nel Mondo!



Ma esiste una frase, qui a Nizza, che rappresenta anche una filosofia di vita: “M'en bati, Sieu Nissart”, appunto… “me ne…” e gli auguri per la festa del papà e per San Giuseppe li faccio ugualmente e, magari, spero anche di riceverne.