2 Mipim Awards per l'Italia a Cannes, è un grande risultato mondiale per l'immobiliare del bel paese

BEST CULTURAL & SPORTS INFRASTRUCTURE Musée Atelier Audemars Piguet Le Brassus, Switzerland Developer: Audemars Piguet Architect: BIG-Bjarke Ingels Group Other: CCHE Lausanne SA, Atelier Bruckner, HG Merz, Luchinger und Meyer, Muller Illien

BEST HEALTHCARE DEVELOPMENT BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA CITY HOSPITAL Istanbul, Turkey Developer: İstanbul PPP Sağlik Yatirim A.Ş, Renaissance Holding, Renaissance Healthcare Investment and Sojitz Healthcare Architect: Perkins & Will (Concept) Other: ARUP

BEST HOTEL & TOURISM RESORT Casa di Langa Cerreto Langhe CN, Italy Developer: Gentile Ospitalità srl Architect: GaS Studio con Parisotto Formenton Architetti

BEST INDUSTRIAL & LOGISTICS DEVELOPMENT LCP Trecate Trecate, Italy Developer: Logistics Capital Partners Architect: The Blossom Avenue Partners

BEST MIXED-USE DEVELOPMENT Frederiksberg Allé 41 Copenhagen, Denmark Developer: Union Holding and NRE Denmark Architect: Cobe Other: Arne Elkjær, Wissenberg, and NRE Denmark

BEST OFFICE & BUSINESS DEVELOPMENT BNP Paribas Fortis HQ at Montagne du Parc Brussels, Belgium Developer: BNP Paribas Fortis Architect: Baumschlager Eberle Architekten/ Styfhals/ Jaspers-Eyers Architects

BEST REFURBISHED BUILDING Astoriahuset and Nybrogatan 17 Stockholm, Sweden Developer: Humlegården Architect: 3XN Other: Doos Architects, JOYN studio, WSP, and Tyréns

BEST RESIDENTIAL DEVELOPMENT Æbeløen Aarhus, Denmark Developer: RAUNDAHL & MOESBY Owner: PATRIZIA AG Architect: CEBRA architecture Other: ENGINEER: OLUF JØRGENSEN. LANDSCAPE ARCHITECT: MBYLAND

BEST SHOPPING CENTRE CAP3000 Saint-Laurent-du-Var, France Developer: Altarea Architect: Groupe-6 Investors: Altarea Other: Jouin Manku (Interior Design), Vinci Construction, Briand Construction Métallique

BEST URBAN PROJECT Borough Yards London, United Kingdom Developer: MARK Architect: SPPARC Other: Planning Consultant: Deloitte Real Estate / Archaeology Consultant: RPS Planning & Development / Townscape Consultant: Richard Coleman City Designer / Energy Consultant: Meinhardt (Uk) Ltd. / Etude / Mechanical + Electrical Engineers Meinhardt (Uk) Ltd. / Cost Consultant: Gleeds / Structural Engineer: Evolve / Transport Consultant: Vectos / Fire Engineering: The Fire Surgery Limited / Sunlight + Daylight: Point 2 Surveyors / Landscape Architect: Ares / Acoustic Consultant: Sandy Brown / Buildiing Control: Bureau Veritas / Servicing Management: Savills / Vectos / Strategy Advisor: Savills / Survey: Plowman Craven / External Lighting: Gia Equation / Network Rail Consultant: Central And Southern Real Estate

BEST FUTURA PROJECT Arboretum Nanterre, France Developer: WO2 Architect: Leclercq Associés, DREAM, Nicolas Laisné Architectes, Hubert&Roy Architectes

PROJECT BEST FUTURA MEGA PROJECT Hangzhou Alibaba DAMO Academy Nanhu Industry Park Project Hangzhou, China Developer: Jiachuan Technology (Hangzhou) Co., Ltd Architect: Aedas