20.000 partecipanti provenienti da oltre 80 paesi: il successo del Mipim di Cannes

20.000 partecipanti provenienti da oltre 80 paesi si sono riuniti al MIPIM questa settimana.

Durante questi 4 giorni il MIPIM ha accolto più di 360 relatori, 2.400 espositori distribuiti su più di 350 stand e padiglioni per 18.500 mq di superficie espositiva. I delegati dalla Francia costituivano il contingente più numeroso, seguiti da quelli dal Regno Unito e dalla Germania. Gli investitori hanno rappresentato un quarto dei partecipanti al MIPIM, tra cui i principali fondi immobiliari e investitori di tutto il mondo. Presenti numerosi i principali broker internazionali, CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield, JLL, Knight Frank e Savills.

L'edizione è stata caratterizzata dalla presenza di François Hollande. Nel suo discorso di apertura, l'ex Presidente della Repubblica ha auspicato che si stabilisca una visione d'insieme dello sviluppo che restituirà la fiducia dei cittadini nel futuro. «Serve una politica abitativa. Serve uno Stato che dia le linee guida con la staffetta dei sindaci sul proprio territorio. Servono progetti di sviluppo complessivo con una visione che convinca gli abitanti dei benefici nuove case e nuove attrezzature."



Mercoledì, Edouard Philippe, sindaco di Le Havre ed ex primo ministro, ha pronunciato un discorso appassionato sulla città, al centro dei problemi di sviluppo urbano: "Io amo la città. Una città è un po' come una statua in un isolato di marmo, c'è già, lo sveliamo. La città è probabilmente il raduno umano sulla giusta scala per risolvere i problemi degli abitanti. Essere Sindaco è l'occasione per poter esercitare i mandati più belli. Ti permette di avere l'impatto più rilevante sulla realtà".

Da parte sua, Christian Estrosi, sindaco di Nizza, ha presentato la Carta per la qualità della produzione immobiliare, che mira a guidare il cambiamento urbano fornendo un quadro per architetti e sviluppatori. Guidare il cambiamento urbano non può più essere fatto solo facendo qualcosa di nuovo, devi costruire su ciò che già esiste. Creato al MIPIM nel 2019, il Reuse Booster riunisce ora 42 proprietari di progetti riuniti per creare un mercato dell'usato nel settore edile. Con oltre 250 progetti presentati, ciò dimostra che la massificazione del riutilizzo è possibile. Meka Brunel, amministratore delegato di Gecina, spiega che "la Francia ha un ruolo di primo piano in questo settore" e chiede di duplicare il modello all'estero. Lo sviluppo sostenibile e la RSI sono stati al centro di molti dibattiti durante tutto il programma. Più che mai, il consenso emerso dall'evento si è concentrato su come il settore può affrontare i rischi presentati dai cambiamenti climatici, raggiungere sviluppi a zero emissioni di carbonio e persino positivi e garantire che i fattori sociali positivi siano incorporati nel processo decisionale immobiliare .



Attesissimi durante l'evento, i MIPIM Awards hanno premiato 13 progetti. I vincitori provengono da tutta Europa, Turchia e Cina. Tra i vincitori di rilievo, la Casa della Musica di Budapest, in Ungheria, ha ricevuto il premio speciale della giuria e l'Arboretum di Nanterre, in Francia, ha vinto il premio per il miglior progetto nella categoria Futura. La Francia vince 2 MIPIM Awards a pari merito con l'Italia.