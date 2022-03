Come eliminare il calcare?

Il calcare è una problematica che tutte le persone si sono ritrovate ad affrontare almeno una volta nella vita. Infatti, tutte le superfici dei bagni (come la rubinetteria, le pareti della doccia, ecc.) a contatto con l’acqua si ricoprono di fastidiose incrostazioni, difficili da eliminare e tutt’altro che esteticamente gradevoli. Il problema, poi, viene accentuato se nelle tubature scorre acqua particolarmente dura (e quindi calcarea). In poche parole, il calcare è un nemico che prima o poi potrebbe spuntare in qualsiasi bagno o in altre zone della casa ma per poterlo sconfiggere è necessario avere a disposizione gli attrezzi giusti. Ovviamente è sempre consigliabile puntare su prodotti di alta qualità i quali, nella maggior parte dei casi, sono progettati appositamente per prevenire la formazione del calcare. Per farlo è sufficiente visitare i siti web di aziende specializzate in questo particolare settore, come ad esempio https://www.idrapoint.it/ e scegliere gli accessori per il bagno maggiormente in linea con il proprio budget e con lo stile del proprio bagno.

Pulire la rubinetteria

Come sopra anticipato, rimuovere le incrostazioni di calcare dalla rubinetteria del bagno non è semplice, ma ci si può avvalere dell’aiuto di alcuni ingredienti naturali, che combinati assieme permettono di ottenere un efficace trattamento per le superfici. In particolare, se utilizzati correttamente, anche il bicarbonato, l’aceto bianco ed il limone possono rivelarsi particolarmente utili. È possibile inserire in uno spruzzino tre parti di bicarbonato, ed una parte di aceto bianco tiepido, da spruzzare sulle parti interessate dopo un pre-trattamento effettuato strofinando mezzo limone da lasciare in posa per circa un quarto d’ora. Per le macchie di calcare meno persistenti, si può passare un panno per rimuovere i residui, mentre per le incrostazioni più problematiche è necessario avvalersi della parte abrasiva di una spugna. In entrambi i casi, bisogna avere poi cura di rimuovere tutto con acqua calda. Ovviamente è fondamentale rimuovere il calcare non solo per motivi prettamente estetici, certo è sicuramente poco bello vedere la rubinetteria incrostata, ma è altrettanto vero che il calcare incide negativamente sulla funzione degli stessi. Non è raro, infatti, imbattersi in rubinetti che hanno perdite o mal funzionano proprio a causa delle incrostazioni di calcare presenti al loro interno.

Prevenire il calcare

Se il calcare sembra essere un problema difficile da trattare, è bene comprendere anche come eliminare il calcare dall'acqua e prevenire, pertanto, la formazione delle fastidiose incrostazioni nei rubinetti, nei tubi etc. Il problema, in questo caso, potrebbe essere l’eccessiva durezza dell’acqua, che potrebbe rendere necessaria l’installazione di un dispositivo per addolcire l’acqua (denominato, appunto, addolcitore). In questo modo, non solo è possibile prevenire le incrostazioni, ma si salvaguarda anche il funzionamento degli elettrodomestici che utilizzano l’acqua (come la lavatrice e la lavastoviglie), poiché il calcare potrebbe impedirne il corretto funzionamento. Se, invece, si ha intenzione di prevenire solo le macchie, potrebbe essere sufficiente passare un panno imbevuto d’aceto sulla rubinetteria, oppure utilizzare un prodotto apposito che impedisce l’accumulo di calcare. Per le pareti della doccia, invece, un trucchetto è passare il tergivetro subito dopo l’utilizzo.