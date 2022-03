La storia del Casinò di Montecarlo, dagli inizi all'EPT

Emblema del lusso e culla del jet set, il Casinò di Montecarlo ha ospitato le più grandi personalità degli ultimi due secoli, da Alexandre Dumas a Napoleone Bonaparte, fino a Winston Churchill. Gli ori e gli stucchi delle sue affascinanti sale barocche, che hanno incantato generazioni di giocatori, si devono all’architetto Charles Garnier , ingaggiato nel 1877. Ma la storia del Casinò inizia qualche decennio prima.

A volerlo è stato il principe Florestano I. Il monarca aveva consentito nel 1854 il gioco d’azzardo nel principato e due anni dopo ordinò la costruzione del primo Casinò di Montecarlo, ubicato vicino al porto. Ma è stato il suo successore Carlo III ad individuare l’attuale collocazione per la casa da gioco, in seno al nuovo quartiere che aveva progettato di costruire all’interno del principato.

Il quartiere venne battezzato Monte Carlo, mentre per l’edificio, che è rimasto celebre nella storia del gioco, è stato interpellato Charles Garnier. Quest’ultimo era già all’epoca un architetto di successo, poiché aveva ottenuto la fama internazionale grazie alla progettazione de L'Opéra Garnier, sede de l'Opéra national de Paris.

Sculture e affreschi scandiscono lo stile delle ricche sale della struttura, in cui stile barocco e Art Nouveau si fondono. La grandiosità delle architetture del casinò contribuì allo sviluppo immobiliare del principato, nonché alla nascita di una vita mondana fatta di artisti, intellettuali, nobildonne e socialite.

Inizialmente la gestione della sala da gioco venne affidata a François Blanc, ma nel 1863 passa alla Société des Bains de Mer. Questa scelta segna il successo del Casinò, che inizia così una vera e propria scalata al successo, divenendo uno dei principali punti di riferimento per il mondo del gambling.

Sotto la gestione della Société des Bains de Mer, che ancora oggi ne è responsabile, il casinò è stato teatro di importanti eventi e set per colossal del cinema, tra cui due pellicole della saga di James Bond: Never Say Never Again (1983) e GoldenEye (1995). Ma gli appassionati del poker sportivo conoscono la casa da gioco anche come una delle sedi che ospitano l’ European Poker Tour , circuito sponsorizzato da PokerStars e tra i più importanti al mondo.

L’European Poker Tour è una manifestazione che richiama giocatori da ogni parte del mondo, merito anche degli eventi con buy-in elevati e montepremi ricchissimi. Resta però poco noto al grande pubblico, complice la relativa crisi degli eventi dal vivo nell’ultimo periodo come conseguenza del successo di Giobet e altri casinò online che hanno progressivamente rubato la scena alle sale fisiche, offrendo agli amanti del gioco un intrattenimento coinvolgente e facilmente accessibile.

Il Casinò di Montecarlo ha ospitato l’EPT in maniera continuativa per 11 anni (dal 2005 al 2016) e, dopo una lunga assenza, quest’anno torna a proporre eventi sensazionali. In programma dal 28 aprile al 7 maggio, il PokerStars European Poker Tour by Montecarlo Casino promette di essere l’appuntamento più ricco del circuito europeo.

Gli eventi principali dell’edizione 2022 saranno EPT Main Event, EPT High Roller ed EPT Super High Roller con buy-in rispettivamente di €5.300, €25.000 e €100.000.