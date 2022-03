La nuova era della F1 non poteva iniziare meglio di così: in Bahrain la prima pole è della Ferrari del monegasco Leclerc

C'era tanta attesa per questa nuova era della Formula 1. Rinviata di un anno causa covid, ora finalmente di scena in quello che si preannuncia il mondiale più lungo di sempre, con 23 gare (mai così tante, il Qatar dovrebbe rimpiazzare la Russia a Settembre).

Un'attesa cresciuta ancor di più con i test pre stagionali, prima a Barcellona e poi in Bahrain, nel tentativo di cercare di capire chi aveva messo in campo i (quasi) veri valori e chi invece aveva giocato a nascondino. Le qualifiche della notte del Sakhir hanno svelato le prime verità.

E per la Ferrari è una prima, gran bella verità: dipinta da quasi tutti i rivali come la monoposto migliore, la rossa conferma un enorme salto di qualità rispetto all'anno scorso (dal quale è cambiato quasi tutto) con il monegasco Charles Leclerc che si porta a casa la prima pole position del campionato, la decima della carriera, davanti alla Red Bull di Verstappen per un decimo. Seconda fila per l'altra rossa di Sainz e Perez, terza fila monopolizzata da una Mercedes apparsa in ritardo rispetto ai rivali, con Hamilton quinto e Russell sesto.

Leclerc ha un credito con la sfortuna in Bahrain, ripensando a quella vittoria sfuggita negli ultimi giri nel 2019 alla sua seconda gara col Cavallino. Ma sarà un campionato lunghissimo e incerto, in cui tutti i valori possono rovesciarsi da una gara all'altra. Ma chi ben comincia...