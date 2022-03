Attenzione ai pollini! Il bollettino settimanale delle allergie

Qual é il rischio che corre questa settimana chi soffre di allergie ? Il bollettino emesso dal Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.) che si basa sui siti di rilevazione, sulle segnalazioni dei medici sentinella e sulle previsioni meteo fornisce un’indispensabile informazione.

Questo il testo del bollettino settimanale

La tregua sarà di breve durata!

Se nella regione mediterranea il rischio di allergia legato al polline delle cupressacee rimarrà alto per tutta la prossima settimana, le concentrazioni di diversi pollini sono in diminuzione da alcuni giorni su gran parte del Paese: per frassino, ontano e salice, a volte anche nocciola, il rischio di allergia è spesso medio-basso.

Ma la tregua sarà di breve durata perché l'inizio dell'impollinazione della betulla è annunciato per la fine della prossima settimana. Le persone allergiche devono essere preparate e seguire i trattamenti prescritti dai medici.

Sono già presenti anche i pollini di graminacee, soprattutto sul versante occidentale del Paese con un rischio di allergia che non supererà il livello basso nei prossimi giorni.

Il polline del platano è apparso sui nostri sensori, soprattutto vicino al Mediterraneo. L'impollinazione è generalmente improvvisa e significativa, il rischio di allergia potrebbe raggiungere molto rapidamente un livello medio nei giorni a venire.

Ecco alcuni consigli pratici per proteggersi dal polline forniti dal sito internet del Réseau national de Surveillance Aérobiologique: lavare i capelli la sera, ventilare almeno 10 minuti al giorno prima dell'alba e dopo il tramonto, evitare di asciugare i vestiti all'esterno, tenere chiusi i finestrini delle auto.



Questa la sintesi del bollettino settimanale emesso dal Réseau national de surveillance aérobiologique per le Alpes-Maritimes:





Ontano, rischio basso

Cipresso, rischio moderato

Parietaria officinalis (muraiola o erba vetriola), rischio basso

Frassino: rischio basso