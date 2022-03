Sentieri della Costa Azzurra: intorno a Les Ferres (Foto)

Ancora un sentiero interessante, in mezzo alla natura: Danilo Radaelli ci guida alla scoperta del territorio che, nei pressi dell’Estéron, circonda il villaggio di Les Ferres.

Un percorso a tratti non facile, che ci mostra il villaggio di Les Ferres, il Mont Cheiron e Gréolières les Neiges. Infine si scorgono le località di Pierrefeu e di Conségudes per concludersi nei pressi di La Roque-En-Provence: la motocicletta per giungere all’imbocco del sentiero è d’obbligo.

Qualche informazione sul villaggio di Les Ferres

Posto a 42 km a nord di Nizza, Les Ferres dà l'impressione di un antico villaggio fortificato protetto dietro le sue mura.

Aggrappato ai fianchi del Mont Saint Michel, una bellissima scogliera rocciosa, circondato dalle vaste foreste di Cheiron, Les Ferres convive tra l'architettura rurale e quella di montagna: le sue case costruite in alto su vecchi bastioni hanno facciate color crema illuminate da persiane verdi e blu, realizzate con pietra da taglio perfettamente restaurate o anche con toni italiani sbiaditi, come se bruciati dal sole.

Per visitare il villaggio occorre salire attraverso meravigliosi viottoli a gradini, attraversare numerosi passaggi coperti dove ancora sopravvive un'atmosfera medievale.

Si scopriranno così angoli e cripte, vecchi fienili abbandonati, ci si arrampicherà in mezzo a viti e cipressi, ammirando un campanile del XVI secolo ed una fontana del XIX secolo.

Poi si giunge sulla piazza della chiesa dove abitualmente si incontrano gli "anziani" del paese per discutere e passare il tempo.

Les Ferres è un paradiso per gli appassionati della pesca ed anche per quanti si dedicano alla speleologia.

Da visitare

Moulin Saint-Pierre. Resti del vecchio castello.

Pont de la Cerise con vista sulle gole dell'Estéron

Chiesa parrocchiale di San Giacomo del XVI secolo.

Cappelle di Sainte-Julie e Saint Valentin.

Oratorio di Notre Dame du Brec.

Clue de la Péguière.