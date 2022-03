F1, in quota è rivoluzione Ferrari: Leclerc favorito per il titolo, il Mondiale costruttori a 2,20

Balzo della Ferrari nelle quote del Mondiale di Formula 1. La doppietta nel Gp di Bahrein porta a un taglio netto dell'offerta su Charles Leclerc, il cui titolo era offerto a 5,50 fino a venerdì mentre ora si gioca a 2,75 su Planetwin365. Agganciato Verstappen in vetta alla classifica dei bookmaker; nonostante il disastro Red Bull, comunque, il campione in carica si mantiene sostanzialmente stabile, passando da 2,50 a 2,75. A precipitare è invece Lewis Hamilton, sul podio nella prima gara della stagione ma ancora alle prese con una Mercedes tutt'altro che soddisfacente. Il britannico sale quindi da 2,30 a 3,25, davanti all'altro ferrarista, Carlos Sainz, che rimane in agguato a 6,00. Lontano a 19,00 l'altro pilota Mercedes, George Russell, mentre per Sergio Perez si arriva addirittura a 66,00 su planetwin. La Ferrari è intanto passata in testa anche nelle scommesse sul Mondiale costruttori, dove ora è a 2,20 davanti a Mercedes (2,75) e Red Bull (3,00). Al momento confermate, quindi, le preferenze degli scommettitori, che a pochi giorni dall'inizio del Mondiale avevano puntato nel 60% dei casi sul trionfo di Leclerc e la Rossa.