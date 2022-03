Una necropoli nel cuore di Nizza: una mostra a Cimiez (Foto)

Fino al 15 maggio 2022, il Museo Archeologico di Nizza a Cimiez propone mostra "La Mort n’est pas une fin – Necropolis".

Il museo possiede un'importante collezione lapidaria corrispondente alle necropoli che circondavano l'antica città di Cemenelum: la mostra è l'occasione per presentare questa ricca collezione e per evocare riti funebri durante l'antichità.





Le necropoli di Cemenelum

Una necropoli (dal greco necros e polis : "Città dei Morti") era uno spazio funerario disposto fuori dalle mura della città, come previsto dalla legge romana delle "Dodici Tavole", per motivi di igiene, ma anche per separarlo dallo spazio dei vivi.

Si trovava lungo le strade di accesso in modo che i vivi mantenessero un collegamento con i morti, accompagnando così il viaggiatore che entrava o usciva dalla città.

Sarcophage avec dédicace à Aelia Maria, IVe siècle, monastère de Saint-Pons. Crédit : Musée d’Archéologie / Ville de Nice



A Cimiez sono stati individuati diversi complessi funerari che circondano l'antico agglomerato e che consentono, anche, di individuarne i confini.

Nel complesso funerario noto come Roches Choisies (parte orientale), furono scoperte, nel XIX secolo, urne funerarie, ossa, lampade e tegulae oltre a un vaso contenente un vero tesoro sotto forma di monete.

Nella parte meridionale, è stato portato alla luce, tra il 1966 e il 1967, durante la costruzione di edifici su avenue Torre di Cimella, un recinto funerario comprendente una maggioranza di tombe per la cremazione e un mausoleo.

Détail de la stèle funéraire d’Epicadus Velox, Ier siècle, nécropole de la Voie romaine. Le fronton est décoré de deux capricornes affrontés autour d'un cercle.

Crédit : Musée d’Archéologie / Ville de Nice



Più a nord, nel 1960, gli archeologi hanno scavato le aree di Avenue du Monastère e la strada romana. Queste necropoli hanno consegnato un gran numero di sepolture e cremazioni, oltre a ricchi mobili risalenti dal I° al IV° secolo d.C.



Il Museo Archeologico di Nizza / Cimiez

Sarcophage décoré de strigiles, IVe siècle, monastère de Saint-Pons. Crédit : Musée d’Archéologie / Ville de Nice



Il Museo Archeologico di Nizza / Cimiez è stato inaugurato nel gennaio 1989, vicino al sito archeologico corrispondente alle terme della città di Cemenelum. Succede al primo sito museale, creato nel 1960 nella Villa des Arènes, ora Museo Matisse. Le collezioni riguardano le età dei metalli, l'antichità e si sviluppano fino all'Alto Medioevo. Evocano la vita a Cemenelum e nella provincia delle Alpi Marittime, attraverso molti oggetti scoperti in particolare durante gli scavi archeologici, dal 1954 al 1972, dell'antico sito, ma anche oltre.

Sono esposti anche oggetti provenienti da tutto il dipartimento e quelli rinvenuti nel relitto del Fourmigue C, al largo di Golfe-Juan.

Sarcophage décoré de strigiles, IVe siècle, monastère de Saint-Pons. Crédit : Musée d’Archéologie / Ville de NiceIl Musée d’Archéologie de Nice / Cimiez si trova in Avenue des Arènes de Cimiez 160 ed è aperto tutti i giorni tranne il martedì dalle 10 alle 17 fino al 30 aprile e dalle 10 alle 18 dal 2 maggio