Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.



Ecco quelle che Montecarlonews propone, ricordando che l'attuale situazione epidemica potrebbe causare modifiche nei programmi o annullamenti. Le iniziative e le manifestazioni prevedono l'obbligo di indossare la mascherina e per buona parte é richiesto il pass sanitarire.

ANTIBES

Éclats de vie

Giovedì 24 marzo ore 20,30

Théâtre Antibéa

15 rue Clemenceau



"Ironie de l'histoire"

Dal 24 marzo al 26 marzo 2022

Spectacle à 20h30, séance supplémentaire le samedi à 18h.

Théâtre Le Tribunal

5 Place Amiral Barnaud.



Hamlet

Dal 25 marzo al 27 marzo 2022

Spectacle à 20h30 le vendredi et le samedi, à 16h le dimanche. Tarif: 14 à 16 €

Théâtre Antibea

15 rue Clemenceau

Billetterie : 04 93 34 24 30 ou theatre-antibea.com



Forum Handicap

Sabato 26 marzo 2022 dalle 10 alle 18

40 espositori (associazioni, direzioni dei servizi della città, animazioni, mostra fotografica...) vi accolgono durante questo grande forum, che propone inoltre tre conferenze:

«Il peso delle parole/mali»

«Accesso ai diritti per le persone con disabilità»

«L'amore e la disabilità»

Aperto a tutti, in ingresso libero (presentazione del pass vaccinale).

Palais des Congrès

60 chemin des Sables



Professori in scena

Sabato 26 marzo 2022 alle 20

Classico e Jazz

Georg Philipp Telemann - Sonata a 4 TWV 43:G1 in sol minore

Jean-Sébastien Bach - 5º concerto brandeburghese in Re Maggiore BMW 1050

Véronique CHARPENTRON, flauto traverso

Marie-Agnès LE TELLIER, violino

Sandra RAMOS-LAGARDE, clavicembalo

Jean-Emmanuel CARON, viola di gamba

Quintetto di Jazz

Il Jazz in tutti i suoi stati

I professori del dipartimento Jazz del conservatorio vi presentano un programma eclettico. Provenienti da diversi orizzonti musicali, i musicisti del quintetto vi trasporteranno dal jazz tradizionale al jazz

moderno, passando per composizioni personali.

Un repertorio che mette in evidenza la sensibilità musicale di ciascuno.

Gérard RAMOS, sassofono

Eric SEMPÉ, chitarra elettrica

Frédéric COLOMBANI, chitarra per basso

Alexandre DAVIN, batteria

Jean-Manuel JIMENEZ, pianoforte

Auditorium Hector Berlioz



31e Fête des jardins

Dal 26 marzo al 27 marzo 2022

Entrée libre de 9h à 19h spaces du Fort Carré



6e Calvaire Antibois

Domenica 27 marzo 2022

À Cap d'Antibes

une course au parcours unique !



"Au fil des saisons"

Domenica 27 marzo 2022 ore 11

Théâtre Le Tribunal

5 Place Amiral Barnaud.



Université des Savoirs - " La péninsule arabique : des états récents, une histoire ancienne "

Martedì 29 marzo 2022 ore 18

Salle des Associations

Cours Massena



"Regards de femmes", esposizione

Fino al 2 aprile 2022

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30

Espace d'exposition Les Arcades

18 Bd d'Aguillon



Exposition "L'étrange parade"

Fino al 9 aprile 2022

Hall d’exposition

Médiathèque Camus

19 Boulevard Chancel



BEAULIEU SUR MER

CONCERTO LIRICO “LES GRANDES VOIX DE DEMAIN”

Domenica 27 marzo 2022 alle 18,30.

I talentuosi studenti di Elisabeth Vidal eseguiranno grandi arie d'opera.

Eglise anglicane St Michael

11 chemin des Myrtes



CANNES

SPECTACLE COMME SI NOUS… L'ASSEMBLÉE DES CLAIRIÈRES

Venerdì 25 marzo 2022 ore 19,30

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



CONCERT COCO / CLARCEN / CLIMES

La Scène d'Ici #1

Venerdì 25 marzo 2022 ore 19

MJC Picaud / Studio 13



SPECTACLE LA CUISINE DES ANGES

Venerdì 25 marzo 2022 ore 20,30

Espace Miramar

35 rue Pasteur



CONFÉRENCE TROIS MILLE ANS D'ART PHARAONIQUE

Venerdì 25 marzo 2022 ore 15

Salle Stanislas

7 rue Louis Pastour



CONCERT BRAHMS PAR MAXIM VENGEROV

Concert symphonique

Sabato 26 marzo 2022 ore 20,30

Palais des festivals et des congrès - Théâtre Claude Debussy

1 boulevard de la Croisette



ATELIER DE CHANT ORIENTAL

Sabato 26 marzo 2022 ore 10

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo



CONCERT BLC MIRROR CLB / SPIRAL PARK / STONE OF A BITCH

La Scène d'Ici #2

Sabato 26 marzo 2022 ore 19

MJC Picaud / Studio 13



CONFÉRENCE DÉCOUVERTE EN ART CONTEMPORAIN

Sabato 26 marzo 2022 ore 15

Espace Miramar

35 rue Pasteur



SPECTACLE LES MONTAGNES RUSSES

Par la compagnie Nouez-vous

Sabato 26 marzo 2022 ore 20,30

Salle Le Raimu

Chemin de la Borde



CONCERT LE FESTIVAL DE CAMILLE SAINT-SAËNS À CANNES

Festival de musique de chambre

Espace Miramar

35 rue Pasteur

06400 Cannes



SPECTACLE FRANÇOIS ALU : COMPLÈTEMENT JETÉS !

de Samuel Murez et François Alu

Domenica 27 marzo 2022 ore 18

Palais des festivals et des congrès - Grand auditorium Louis Lumière

1 boulevard de la Croisette



CONFÉRENCE SCIENCE ET SOLIDARITÉ, UNE LOGE MAÇONNIQUE CANNOISE AU XXIE SIÈCLE.

Mercoledì 30 marzo 2022 ore 15

Salle Stanislas

7 rue Louis Pastour



FIONA RAE - Mostra

Fino a domenica 24 aprile 2022

Mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Centre d'art La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



EXPOSITION Photographie NICOLAS FLOC'H - INVISIBLE PARALLÈLE

Fino a domenica 22 maggio 2022

JANVIER À MARS :

- Du mardi au dimanche : de 10h30 à 13h15 et de 14h15 à 16h45

AVRIL / MAI :

- Du mardi au dimanche : de 10h30 à 13h15 et de 14h15 à 17h45

- Fermée le 1er mai

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



EXPOSITIONS HARALAMPI G. OROSCHAKOFF - VISAGES DES FRONTIÈRES

Fino al 29 maggio 2022

Mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 17h

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



EXPOSITION BILAL HAMDAD - SOLITUDES CROISÉES

Fino a domenica 29 maggio 2022

Mardi à vendredi : de 13h à 17h, Samedi et dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



CARROS

Autre temps, autre lieu

Fino al 29 maggio 2022

Véronique Champollion et Francis Puivif investissent le château de Carros pour en révéler et en exploiter les potentialités mémorielles et fonctionnelles.

autre-temps-autre-lieu

Centre International d'Art Contemporain Château de Carros

Place du Château



ISOLA

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE SKI ALPIN

COMPETIZIONE SPORTIVA

Fino al 01/04/2022, ogni giorno.

Isola ospita le gare di slalom gigante maschile e femminile, di cui Mathieu FAIVRE, sciatore della stazione, è doppio campione del mondo il 26 marzo 2022. Le altre discipline si svolgono nella stazione di Auron.

Bureau d'Information Touristique d'Isola 2000

Immeuble Le Pelevos

Station d'Isola 2000



LEVENS

EXPOSITION DE GILBERT MORALES

Fino al 9 aprile 2022

ogni giorno dalle 9 alle 17.

La Galerie du Portal

1 Place V. Masseglia



MENTON

La description d’Egypte, entre passion et science

Venerdì 25 marzo 2022 ore 15,30

Une conférence de Mme Christine DIDIER

Salle Saint-Exupéry

8 Rue de la République



Séance cinéma commentée par Yves Gasiglia

Venerdì 25 marzo 2022 ore 19

L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe)

8 avenue Boyer 06500 Menton



Visite guidée éclair: La Salle des Mariages de Jean Cocteau

Giovedì 24 marzo 2022 ore 14,30

Mairie

17 Rue de la République



Visite guidée : l’Orangeraie, un jardin de palace

Giovedì 24 marzo 2022 ore 10

L' Orangeraie

15 Rue Partouneaux



Visite guidée : Le Jardin Serre de la Madone

Giovedì 24 marzo 2022 ore 15

Venerdì 25 marzo 2022 ore 15

Sabato 26marzo 2022 ore 15

Domenica 27 marzo 2022 ore 15

Martedì 29 marzo 2022 ore 15

Mercoledì 30 marzo 2022 ore 15

Jardin Serre de la Madone

Serre de la Madone

74 Route du Val de Gorbio



Visite guidée: Le Jardin Fontana Rosa

Venerdì 25 marzo 2022 ore 10

Lunedì 28 marzo 2022 ore 10

Jardin Fontana Rosa

6 Avenue Blasco Ibanez



Visite guidée: Le Jardin de Maria Serena

Venerdì 25 marzo 2022 ore 10

Martedì 29 marzo 2022 ore 10

21 Prom. Reine Astrid



Visite guidée : Le Bastion, Musée Jean Cocteau

Musée testament de l'artiste Jean Cocteau

Lunedì 28 marzo 2022 ore 14,30

Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III

quai Napoléon III



Visite guidée : le jardin botanique Val Rahmeh

Lunedì 28 marzo 2022 ore 15

Jardin botanique exotique Val Rahmeh

Avenue Saint-Jacques



Visite guidée Les Ruelles de l’histoire

Martedì 29 marzo 2022 ore 14,30

parvis de la Basilique St Michel



Visite guidée : la Chapelle des Pénitents Noirs

Mercoledì 30 marzo 2022 ore 14,30

Rue du général Galliéni



Exposition une collection dans tous ses états

Fino al 30 maggio

Musée Jean Cocteau, le Bastion

Quai Napoléon III 06500 Menton



MONACO

Les Contes du Chat Perché

Mercoledì 23 alle 16.30, sabato 26 alle 16.30, domenica 27 marzo 2022 alle 11

"Les Contes du Chat Perché" di Marcel Aymé con Meaghan Dendraël, Thierry Jahn e Céline Ronté

Théâtre des Muses

45, boulevard du Jardin Exotique



La Cagnotte

Giovedì 24, venerdì 25 e sabato 26 alle 20.30, domenica 27 marzo 2022 alle 16.30

"La Cagnotte" (ndt, "La colletta") dei Eugène Labiche con Meaghan Dendraël, Xavier Fagnon, Thierry Jahn, Christophe Lemoine, Céline Ronté e Vincent Ropion

Théâtre des Muses

45, boulevard du Jardin Exotique



Dowdelin

Giovedì 24 marzo 2022, alle 18.30

Thursday Live Session con Dowdelin

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Incontro

Giovedì 24 marzo 2022 alle 18.30, Théâtre des Variétés

Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo: incontro con Bastien David, compositore, moderato da Tristan Labouret, musicologo

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Concerto

Giovedì 24 marzo 2022 alle 20

Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo: Orchestra nazionale di Alvernia, Roberto Forés Veses, direzione musicale e artistica musicale, Marie Ythier e Éric-Maria Couturier, violoncello

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Wozzeck

Venerdì 25 marzo 2022 (gala), martedì 29 marzo alle 20 e domenica 27 marzo alle 15,

"Wozzeck" dei Alban Berg con Trevor Scheunemann, Daniel Brenna, Michael Porter, Mikeldi Atxalandabaso, Albert Dohmen, Mathieu Toulouse, Fabrice Alibert, Andreas Conrad, Annemarie Kremer, Lucy Schaufer, Dimitri Dore, il Coro dell'Opera di Monte-CArlo, il Coro dei bambini dell'Accademia di Musica Rainier III e l'Orchestra filarmonica di Monte-Carlo, diretto da Kazudi Yamada, evento organizzato dall'Opera di Monte-Carlo

Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo

Place du Casino



Incontro

Venerdì 25 marzo 2022 alle 18.30

Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo: incontro con Anahit Mikayelyan del Museo Sergei Parajanov (Erevan, Armenia) e Michel Petrossian, compositore « Folklore armeno e arte sapiente», moderato da Tristan Labouret, musicologo

One Monte Carlo

Allées des boulingrins



Concerto

Venerdì 25 marzo 2022 alle 19

Les Vercoquins (palcoscenico francese), a cura della Mediateca di Monaco

Médiathèque de Monaco - Bibliothèque Louis Notari

8, rue Louis Notari



Concerto

Venerdì 25 marzo 2022 alle 20

Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo: concerto con Karine Babajanyan, soprano e Vardan Mamikonian, pianoforte

One Monte Carlo

Allées des boulingrins



Proiezione di film

Sabato 26 marzo 2022 alle 17.30

Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo : Sergei Parajanov, Sayat Nova, Il Colore del Melograno. Come preludio alla proiezione: opere di Arno Babadjanian e Aram Khatchaturian dagli allievi pianisti dell’Académie Rainier III

Cinéma des Beaux-Arts

12, avenue d'Ostende



Concerto

Sabato 26 marzo 2022 alle 20

Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo: concerto dell'Ensemble Gurdjieff. Levon Eskenian, direzione artistica e arrangiamenti

Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo

Place du Casino



Balletto

Domenica 27 marzo 2022 alle 15, Conservatoire à Rayonnement Régional di Nizza

Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo: Balletto della Compagnia Hallet Eghayan, Michel Hallet Eghayan, coreografia, Ensemble Orchestral Contemporain e Léo Margue, regia

Le Sporting Monte-Carlo

26, avenue Princesse Grace



La Tartaruga Rossa

Martedì 29 marzo 2022 alle 20

Tutta l'arte del Cinema - I Martedì del Cinema - proiezione del film "La Tartaruga Rossa" organizzata dall'Istituto Audiovisivo di Monaco

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



La Fata delle Calze

Mercoledì 30 marzo 2022 alle 16.30

"La Fata delle Calze" di e con Emilie Pfeffer

Théâtre des Muses

45, boulevard du Jardin Exotique



Mostra fotografica

Fino a giovedì 31 marzo 2022

Dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 17 e il venerdì dalle 9 alle 16.

Mostra di fotografie esclusive, dedicata alla visita ufficiale del Principe Alberto II e dei suoi figli in Irlanda, a settembre 2021.

Biblioteca Irlandese Principessa Grace

9 Rue Princesse Marie de Lorraine



Printemps des Arts de Monte-Carlo

Fino a domenica 3 aprile 2022, Principauté de Monaco

Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo

Principauté de Monaco



Mostra La belle époque sportiva: splendore e innovazione sotto il regno di Alberto I

Fino a domenica 10 aprile 2022, dal martedì alla domenica dalle 13 alle 19

Mostra di documenti del Fondo regionale della Mediateca di Monaco sul tema dello sport sotto Alberto I: "La belle époque sportiva: splendore e innovazione sotto il regno di Alberto I".

Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier

4, quai Antoine Ier



Exposition "Monaco – Alexandrie" : Le grand détour villes-mondes et surréalisme cosmopolite

Fino a lunedì 2 maggio 2022

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Sauber

17, avenue Princesse Grace



Exposition "Tremblements, Acquisitions récentes du Nouveau Musée National de Monaco"

Fino a domenica dimanche 15 maggio 2022,

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



NIZZA

JAMES BLUNT, CONCERTO

Giovedì 24 marzo 2022 ore 20,30

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



AUCUNE IDÉE, TEATRO

Dal giovedì 24 a sabato 26 marzo 2022

Orari di rappresentazione il giovedì alle 19:30. Il venerdì e sabato alle 20.

La Diacosmie - Opéra Nice Côte d'Azur

8 avenue Claude Debussy



OSCAR ET LA DAME ROSE, TEATRO

Venerdì 25 marzo 2022 ORE 20,30

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



MAXIME GASTEUIL ARRIVE EN VILLE, ONE MAN SHOW / ONE WOMAN SHOW

Sabato 26 marzo 2022 alle 20,30.

Nice Acropolis

1 Esplanade Kennedy



CHARLES NOUVEAU DANS «JOIE DE VIVRE», ONE MAN SHOW / ONE WOMAN SHOW

Sabato 26 marzo 2022 ORE 20,30

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



LES 36ES JOURNÉES DU CINÉMA ITALIEN

Fino al 26 marzo 2022, ogni giorno.

Espace Magnan

31 rue Louis de Coppet



AGECOTEL 2022

Dal domenica 27 a mercoledì 30 marzo 2022

Orari di apertura il lunedì, martedì e mercoledì dalle 10 alle 19. Il domenica dalle 10 alle 19.

"Fiera mediterranea per caffè, hotel, ristoranti e gastronomia"

Nice Acropolis

1 Esplanade Kennedy



Le théâtre des objets de Daniel Spoerri

Fino al 27 marzo 2022

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.A.M.A.C.

Place Yves Klein



CASSANDRE, TEATRO

Domenica 27 marzo 2022 ore 18

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



MARIE DES POULES, GOUVERNANTE CHEZ GEORGE SAND, TEATRO

Dal mercoledì 30 marzo a sabato 2 aprile 2022

Orari di rappresentazione il mercoledì alle 20. Il giovedì alle 19:30. Il venerdì alle 20. Il sabato alle 15.

Forum Nice Nord

10 boulevard Comte de Falicon



"NICE ET SES VILLES JUMELLES AU SEIN DE LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO"

EXPOSITION

Fino al 28 marzo 2022

Promenade du Paillon



Noël Dolla, visite d’atelier / Sniper, 2018-2021

Fino al 31 marzo 2022

Musée Matisse Nice

164 av des Arènes de Cimiez



CE QUE NOUS AVONS PERDU DANS LE FEU - EXPOSITION

Fino al 17 aprile 2022

Villa Arson

20 avenue Stéphen Liégeard



NELSON PERNISCO - EXPOSITION

Fino al 17 aprile 2022

Villa Arson

20 avenue Stéphen Liégeard



MARC CHAGALL, DANS LA LUMIÈRE DE LA MATIÈRE - EXPOSITION

Fino al 25 Aprile 2022

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



LA MORT N’EST PAS UNE FIN

ESPOSIZIONE

Fino al 15 MAGGIO 2022

Orari di apertura :

Museo aperto tutti i giorni tranne il martedì

Dalle 10 alle 17 dal 1 novembre al 30 aprile.

Dalle 10 alle 18 dal 2 maggio al 31 ottobre.

Musée d'Archéologie de Nice-Cimiez

160 avenue des Arènes de Cimiez



MIRKINE PAR MIRKINE : PHOTOGRAPHES DE CINÉMA ESPOSIZIONE

Fino al 15 MAGGIO 2022

Orari di apertura il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 11 alle 18.

Musée Masséna

Palais Masséna

65 rue de France



"GUSTAVE-ADOLPHE MOSSA. NICIENSIS PINXIT", EXPOSITION

Fino al 15 maggio 2022

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



MUSIQUE BAROQUE – PROGRAMMATION 2022 - CONCERTO

Fino al 21 MAGGIO 2022

Centre Culturel la Providence

8 bis rue Saint-Augustin



STUDIO HARCOURT – L’ART DE LA LUMIÈRE - EXPOSITION

Fino al 22 maggio 2022

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



CONSERVATOIRE DE NICE – SAISON 21/22

CONCERTO

Fino al 4 luglio 2022,ogni giorno.

Conservatoire à rayonnement régional de Nice

127 av de Brancolar



Revers / Accrochage des Collections

Fino al 30 settembre 2022

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.A.M.A.C.

Place Yves Klein



BOXE – L’APPEL DU RING - ESPOSIZIONE

Fino al 3 GENNAIO 2023

Tutti i giorni dalle 10 alle 18, da aprile a settembre.

Da martedì a domenica, dalle 11 alle 17, da ottobre a marzo.

Musée National du Sport

Boulevard des Jardiniers - Stade Allianz Riviera

CS 43 152

06200 Nice

FRANCIA



TOURRETTES LEVENS

GIORNATA DI SCOPERTA DI AKWABA

Sabato 26 marzo 2022 dalle 14,30 alle 23,30.

La giornata di scoperta dell'Akwaba organizzata dall'associazione "AOTL Danse Africaine" propone una serie di attività (narrazione per bambini, iniziazione alla danza africana...) durante la giornata e una danza serale.

1 Chem. du Dr Arthur Mauran