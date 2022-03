Tanta Italia al Salone IDWEEKEND di Nizza

Dal 1° al 3 aprile il Salone IDWEEKEND di Nizza ospiterà due spazi interamente dedicati all’Italia e alle sue eccellenze sia turistiche che gastronomiche.

Una grande opportunità per le aziende e le collettività italiane di dare lustro all’Italia in Costa Azzurra grazie ad un salone espositivo versatile dedicato al grande pubblico, che mira a dare una visione a 360° del nostro Paese.

Il padiglione Visitez l’Italie darà l’opportunità al pubblico di scoprire alcune delle destinazioni più esclusive della Penisola, da Genova a Tropea, passando per Acqui Terme, Bra, Santa Margherita Ligure, Levanto, Valle Stura, Pisa, Livorno, Arezzo e Polignano a Mare. Inoltre, presso gli stand sarà possibile trovare Visitez l’Italie, la guida ufficiale della Camera di Commercio italiana per scoprire alberghi, ristoranti, rifugi, malghe, stabilimenti balneari e termali, territori e paesaggi, oltre che a numerosi percorsi all’aperto, tour enogastronomici e iniziative di turismo esperienziale di goni genere: un’autentica vetrina del Bel Paese.

A scaldare l’atmosfera la musica di Riviera Radio, che accompagna ogni giorno i turisti italiani, francesi e internazionali da Sanremo a Saint Tropez.

Inoltre, uno spazio gastronomico sarà totalmente destinato ai prodotti e alle eccellenze del territorio Italiano, tra cui G.A.L. Terre Vibonesi S.C.AR.L. e Valentour, Cantina la Torre | Consortium de producteurs de Robiola di Roccaverano AOP | Maddalena, Golosalba SRL, Langhe et Piemonte | Vins – Noisette – Chocolat | Produits Typiques e il Polo Food and Wine.

In calendario numerose degustazioni, masterclass e animazioni che animeranno i diversi spazi. Posti per le degustazioni limitati, per partecipare chiediamo gentilmente di procedere con l’iscrizione presso lo stand Visitez l’Italie fino a mezz’ora prima dell’evento.

L’Id-Weekend, con i suoi 3000 m2 di spazio espositivo, 80 spazi di esposizione e più di 8000 visitatori attesi in 3 giorni, rappresenta un appuntamento imperdibile per scoprire tante idee per soggiorni o attività in siti eccezionali tra mare e montagna, spesso poco conosciuti da tutti, in Provenza – Alpi – Costa Azzurra, così come a Monaco, Corsica e la vicina Italia.



Questi gli orari e le date del salone (entrata gratuita) :

Venerdì 1 aprile, ore 10 – 19

Sabato 2 aprile, ore 10 – 19

Domenica 3 aprile, ore 10 – 18



IDWEEKEND si svolge al Porto di Nizza sul Quai Amiral Infernet