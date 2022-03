Finale di Coupe de France: maxi schermo sulla Promenade du Paillon per tifare Nizza

“Nissa en finala! Sono 25 anni che aspettavamo questo momento dopo la finale della Coupe de France vinta contro il Guingamp nel 1997”, queste le parole di Christian Estrosi mentre si avvicina la data della finalissima che OGC Nice e Nantes disputeranno a Parigi dove si giocheranno la Coppa di Francia del 2022.

Sono tanti i tifosi che hanno già programmata una trasferta nella capitale, con la speranza di vedere i rossoneri alzare verso il cielo la coppa, un quarto di secolo dopo la finale giocata con il Guingamp, ma sono tantissimi quanti non potranno raggiungere Parigi.

La televisione francese trasmetterà l’evento, ma vedere l’incontro insieme, soffrire e, magari, gioie in gruppo è un’altra cosa.

Per questa ragione verrà installato, a cura del comune di Nizza, uno schermo di 12 metri per 7 sulla Promenade du Paillon, presso l'Espace des Brumes dove nel periodo natalizio è installata la grande ruota panoramica.

Potranno accedere al recinto 9 mila persone: intrattenimento e musica prima del fischio d’inizio previsto per le 21,15 di sabato 7 maggio. Per chi vorrà seguire l’incontro dall’Italia, buona parte delle partite di Coppa di Francia sono state trasmesse, in chiaro, sul canale 61 del digitale terrestre.