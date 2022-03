Halle de la Gare du Sud: Estrosi passa all’attacco (Foto)

Doveva essere il simbolo della rinascita del quartiere Liberation, messo a nuovo con cinema, la Gare du Sud ristrutturata, biblioteca, giardini e, ciliegina sulla torta, la grande area gourmet inaugurata in pompa magna e fra tante aspettative nella primavera del 2019.

La Halle de la Gare du Sud , con 1.500 metri quadrati a pian terreno e mille nel mezzanino, a fianco delle proposte alimentari, doveva proporre “grandi firme” e boutiques con prodotti di forte richiamo.

Inaugurazione nel 2019 e grande iniziale successo, poi una sorta di piano inclinato con i primi buchi, le prime rinunce, fino a giungere allo stato attuale.

Ora sono aperti, a fatica, sette ristoranti e tre quarti dell’enorme spazio coperto è vuoto e langue nel disordine.

Un’onta che la città di Nizza mal sopporta, anche perché notevole era stato l’investimento per recuperare una struttura che venne utilizzata, per la prima volta, all’Esposizione Universale di Parigi nel 1889 e montata poi a Nizza, alla Gare du Sud.

Molti i tentativi operati per far riprendere quota alla struttura e assicurarle una nuova vita, dopo due anni di difficoltà: tutto pare esseri rivelato vano.

Così il Sindaco, Christian Estrosi, ha preso carta e matita ed ha scritto una lettera, che suona da ultimatum, alla società che, contrattualmente lo ha gestione.

"Mi sono sempre impegnato per la riabilitazione della Gare du Sud, un luogo magnifico, ma non riesco ad accettare la strategia di disgregazione voluta dall'operatore Urban Renaissance”.

Il Comune di Nizza, da quanto afferma il Sindaco, non accetta questa strategia che considera un’inadempienza contrattuale e intende garantire la rigorosa applicazione dei termini del contratto di locazione amministrativa a lungo termine, firmato nel giugno 2018, “che tutela gli interessi del Comune e deve garantire il successo di questo progetto emblematico del rilancio del quartiere Liberation”.





Estrosi rivela di aver “ricevuto gli operatori, il fondo di investimento e anche potenziali acquirenti. In questa fase, le condizioni finanziarie per le acquisizioni stabilite da Urban Renaissance sono inaccettabili. Faccio appello allo spirito di responsabilità. La strategia di disintegrazione non è accettabile. Inoltre, vorrei ottenere garanzie sulla volontà del gruppo di promuovere un progetto alternativo”.

Una procedura giudiziaria si affaccia all’orizzonte, è lo stesso Sindaco di Nizza a sottolinearlo: “Se non avremo alcun progresso nelle prossime settimane, avvierò una procedura di risoluzione per colpa”.