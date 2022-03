Earth Hour: oggi a Monaco si spengono le luci e la corrente si produce...sulla bici

Pedalare, produrre, proiettare, saranno le tre le parole d'ordine per celebrare l'impegno del Resort Monte-Carlo Société des Bains de Mer in occasione dell’Earth Hour. Durante quest'ora, 15 equipe, di cui 10 del Resort Monte-Carlo Société des Bains de Mer, dovranno far prova di coesione e dinamismo per produrre il massimo d'energia umana.

Quest'energia sarà quindi trasformata in fonte d'elettricità per proporre una magnifica proiezione luminosa sulla facciata del Casino de Monte-Carlo.

Sabato 26 marzo le equipe del Resort Monte-Carlo Société des Bains de Mer in uno dei luoghi più iconici di Monaco proporranno un evento unico nel suo genere.