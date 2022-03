Non piove e manca l’acqua: è emergenza in tutto il Dipartimento (Foto)

Per rendersene conto è sufficiente passeggiare sulla Promenade des Anglais: il Paillon, nonostante siamo a marzo, é quasi asciutto e il Magnan praticamente é ridotto a rigagnolo, come normalmente accade ad agosto.

La situazione idrica del Dipartimento delle Alpi Marittime è grave: manca l’acqua, le falde sotterranee si stanno esaurendo, i livelli dei fiumi e dei lag stanno per toccare record assoluti di minima.

Il Lac de Broc, ad esempio, è sotto media di 6 metri e a Villeneuve Loubet il Loup che a febbraio aveva ancora una portata di mille litri al secondo ora ha perso un terzo del volume idrico ed è a 660 litri.

La gravità della situazione si fa ancora più evidente nell’arrière pays, a Touët sur Var le risorse idriche sono esaurite e si è dovuti far ricorso ai pozzi di emergenza per assicurare la distribuzione dell’acqua potabile nelle case.

L’agricoltura rischia la crisi proprio in un anno già segnato dalla guerra in Ucraina con evidenti difficoltà di rifornimento.

Le commissioni si riuniscono, il prefetto, che già aveva posto in allerta il dipartimento, starebbe per adottare misure di limitazione dei consumi, come di norma avviene, nemmeno tutti gli anni, in piena estate.

Il fatto è che di neve in montagna ne è scesa poca e quindi lo scioglimento della “bianca coltre” non potrà assicurare molto sollievo alle riserve idriche.

Si confida nel meteo e nella pioggia, ma al di là di qualche previsione di precipitazioni per la prossima settimana, non è ancora annunciata una perturbazione consistente in grado di dare da bere ad un territorio assetato e ad un’agricoltura di eccellenza che rischia di trovarsi in ginocchio.