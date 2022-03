Ad Alassio fervono i preparativi per il Festival Nazionale "Cucina coi Fiori"

I fiori sono uno dei simboli più cari della primavera, della rinascita e della voglia di vivere e Alassio li ha scelti per una nuova iniziativa che caratterizzerà il lungo fine settimana dall'8 all'11 aprile: il Festival Nazionale “Cucina coi Fiori”, Un evento importante cui la Città del Muretto si sta preparando con grande impegno.

Una quattro giorni ricca di degustazioni, show cooking, educational e incontri con chef, aziende, giornalisti, operatori del settore. Un vero e proprio festival nazionale che si propone anche in una dimensione di confronto internazionale grazie alla presenza di chef di altre regioni e nazioni.

La macchina organizzativa del Festival della Cucina con i fiori è ormai avviata e lavora a pieno ritmo. Dall'8 all'11 aprile la nuova Experience della Città del Muretto proporrà quindi una contaminazione culturale squisitamente ligure: la cucina e i fiori, promuovendo anche un modo diverso e innovativo di fare gastronomia.

“Il Festival della Cucina con i fiori - spiegano il Presidente della Marina di Alassio, Rinaldo Agostini e il Presidente della Gesco, Igor Colombi - è un progetto ideato e proposto dall'Associazione Ristoranti della Tavolozza (http://www.ristorantidellatavolozza.it/) che le società partecipate hanno deciso di organizzare con il Comune di Alassio, in seno al progetto Experience, quale evento ricorrente di primavera per la nostra Città in ambito gastronomico e che va ad aggiungersi alle già numerose offerte legate al mare e ai sentieri”.

"La manifestazione - spiega il primo cittadino della Città di Alassio, Marco Melgrati - ha infatti come obiettivo di dare un impulso all'offerta esperienziale della Città, con contaminazioni culturali squisitamente liguri: la cucina e i fiori, promuovendo un modo diverso e innovativo di fare gastronomia ad Alassio, oggi praticato da molti chef in particolare del Ponente. Per questo motivo, grazie a questa manifestazione, è stata creata una nuova esperienza firmata Alassio con corsi di formazione dedicati alla cucina con i fiori sia rivolti a semplici appassionati, che ai professionisti del settore, creando così una “Accademia degli chef della cucina con i fiori” di Alassio, in tutte le stagioni e aperta a chef italiani e stranieri. Questo evento andrà dunque a far parte della nuova offerta turistica della Città nell'ambito delle altre proposte allo studio sotto il claim “Alassio Wellbeing Experience”".

​Il Festival coinvolgerà tutta la città: dall’Istituto Alberghiero “Giancardi Galilei Aicardi”, all’Auditorium “Roberto Baldassarre” della Biblioteca Civica della Città di Alassio, ma anche presso la Marina di Alassio dove si terranno anche gustosi appuntamenti dedicati alle esperienze con i fiori con passeggiate che partiranno dai sentieri fino ad arrivare al mare.

Conduttore e volto del Festival, Patrizio Roversi, giornalista televisivo.

Direzione artistica a cura di Claudio Porchia, Presidente Associazione Ristoranti della Tavolozza.

Enti organizzatori le due società partecipate della città di Alassio, Marina di Alassio e Gesco.

Ecco il programma completo

Venerdì 8 aprile

Presso l’Istituto Alberghiero “Giancardi Galilei Aicardi” - Via Francesco Petrarca, 7.

Ore 9.00 I fiori nel piatto: incontro, show cooking e degustazione con gli chef Federico Scardina dell’Hosteria del Viale di Albenga e Cinzia Chiappori dell’Osteria del tempo stretto di Albenga e Rosa D’Agostino del Ristorante Da Gin di Castelbianco.

Dalle ore 11.30 alle ore 13.00 I fiori eduli in cucina: aspetti nutrizionali dei fiori commestibili a cura di Crea Sanremo con la Dott.ssa. Laura Pistelli dell’Università di Pisa. A seguire presentazione del libro “I fiori dalla terra al piatto” che illustra i risultati dei progetti ALCOTRA a cura della Dott.ssa Sophie Descamps di CREAM – Nizza.

Sabato 9 aprile

L’intera giornata sarà seguita dal TG ITINERANTE, rubrica di approfondimento turistico/culturale a cura dei TGR LIGURIA.

Programma della mattina – Escursione da Torre Vegliasco e Marina di Alassio – Porto Luca Ferrari,

ore 10.00“Dai sentieri al mare alla scoperta delle erbe e dei fiori eduli” in compagnia della cuoca selvatica, Eleonora Matarrese e la Guida dei sentieri Tata Mugnosso.

Punto di ritrovo dell’escursione la Torre Adelasia di Vegliasco in strada Vicinale di Moglio. Il percorso si svilupperà sopra la costa e il Monte Bignone passando per Solva fino a raggiungere La Marina di Alassio.

ore 11.30 presso la Marina di Alassio “Fiori ed erbe in cambusa” in compagnia di Roberto Pisani, giornalista enogastronomico autore del libro “Cucinare in barca”.

A seguire degustazione di vini del territorio promossi da Vite in Riviera, presentati dalla Federazione Italiana Sommelier Savona-Imperia.

Ed inoltre degustazione di innovativi cocktails con i fiori realizzati in collaborazione con l’Istituto Alberghiero “Giancardi Galilei Aicardi”

Programma del pomeriggio presso l’Auditorium “Roberto Baldassarre” della Biblioteca Civica - Piazza Airaldi e Durante, 7

Ore 16.00 La coltivazione dei fiori eduli, trasformazione e conservazione a cura drl Dott. Andrea Copetta, ricercatore Crea Sanremo. L’essicazione dei fiori commestibili per la conservazione a cura della Dott.ssa Elena Cerutti di Terre dei Savoia. I nuovi progetti di trasformazione dei fiori eduli a cura di Marco Ravera di RZERO– Albenga.

Ore 17.00 La cuoca selvatica, Eleonora Matarrese esperta forager ed etnobotanica.

Alle ore 18.00 Show cooking della chef Nadine Faraut La Ferme - Le Merinos, Utelle (Francia), e Paola Chiolini del Ristorante Balena Bianca di Vallecrosia.

Ore 18.30 “I fiori nel dessert” a cura di “Simo la pasticceria che sognavo” del pasticcere Simone Rupil di Alassio.

Programma della sera presso la Ex Chiesa Anglicana - Via Adua, 6.

Ore 20.30 Cena di Gala con storytelling “Mangiare i fiori” organizzata da MoreNews.

Per scoprire il menu e prenotare vai al link:

www.mangiareifiori.it/home/21-9-aprile-mangiare-i-fiori-alassio.html

Per informazioni telefonare al +39 348 0954317

Domenica 10 aprile

Presso l’Auditorium “Roberto Baldassarre” della Biblioteca Civica - Piazza Airaldi e Durante, 7.

Ore 10.30 I fiori nella cucina del Perù con Roxana Rondan, Presidente Agape - Associazione di Gastronomia Peruviana.

Ore 11.00 Fiori commestibili, tra orto e cucina - conosciamo e assaggiamo i fiori a cura di Marco Nigro e Giovanna Mazzoni con i fiori di Hortives di Milano.

Ore 12.00 Show cooking e degustazione con lo chef Gianfranco Calidonna di Roma, autore del libro “I fiori nel piatto”.

Lunedì 11 aprile

Presso l’Istituto Alberghiero “Giancardi Galilei Aicardi” - Via Francesco Petrarca, 7.

Ore 10.30 Corso di Formazione sulla Cucina con i fiori riservato a chef, operatori del settore e amanti della cucina con i fiori a cura dell’Associazione Ristoranti della Tavolozza e Crea Sanremo.

Docenti: Barbara Ruffoni,dirigente Crea Sanremo, Andrea Copetta, ricercatore Crea Sanremo e Claudio Porchia, giornalista e Presidente Associazione Ristoranti della tavolozza

Corso gratuito, su prenotazione, con rilascio dell’attestato di partecipazione. Per info e prenotazioni +39 3480954317 - segreteria@ristorantidellatavolozza.it

Gli Chef che parteciperanno alla kermesse

Federico Scardina - Hostaria del Viale di Albenga

Rosa D’Agostino - Ristorante Da Gin di Castelbianco

Simone Rupil, - “Simo la pasticceria che sognavo” di Alassio

Nadine Faraut La Ferme - Le Merinos - Utelle (Francia)

Paola Chiolini - Balena Bianca di Vallecrosia

Roxana Rondan - Presidente Agape (Associazione di Gastronomia Peruviana)

Gianfranco Calidonna – chef a domicilio a Roma

Cinzia Chiappori - Osteria del tempo stretto di Albenga

I relatori

Laura Pistelli - Università di Pisa

Sophie Descamps - CREAM di Nizza - Francia

Elena Cerutti - Terre dei Savoia

Marco Ravera – RZERO di Albenga

Eleonora Matarrese esperta forager ed etnobotanica

Marco Nigro - Hortives di Milano

Giovanna Mazzoni - Hortives di Milano

Barbara Ruffoni – Crea di Sanremo

Partner scientifici

CREA (Centro di Ricerca per l'Orticoltura e il Florovivaismo).

CERSAA (Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola).

CREAM (Centro Ricerca francese partner del progetto interreg ANTEA e ANTES).

Collaborazione con Istituto Alberghiero Alassio.

Tutti gli incontri e i corsi saranno ad ingresso libero, ad esclusione della cena di gala con ingresso a pagamento fino ad esaurimento posti.

Per partecipare agli incontri e ai corsi è consigliata la prenotazione t. +39 3480954317 - e-mail segreteria@ristorantidellatavolozza.it

Tutti gli eventi si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative sanitarie vigenti.

