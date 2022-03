L'Oroscopo di Corinne per la settimana sino al 1° aprile 2022

ARIETE: Le sorprese non si trovano soltanto nelle uova di Pasqua e non è il caso di aspettare tal ricorrenza per riceverne di impensate!!! L’imprevisto infatti busserà alla porta, qualche programma muterà, una persona vi stupirà e la settimana scorrerà all’insegna dell’incognita… Se incerti sul qual atteggiamento assumere nel trattare con terzi optate per la diplomazia: varrà molto di più che non un rimbecco… Apprestatevi inoltre a festeggiare qualcosa di importante.

TORO: Se appartenete alla categoria dei torelli sognatori sappiate che finalmente un desiderio si sta per materializzare malgrado subentrino ancora delle stonature accreditabili al comportamento di un ambiguo tipetto, una preoccupazione domestica, un bisticcio, un impaccio od un impiccio. Le adiacenti giornate vi vedranno altresì agitati e indaffarati. La santa Pasqua bussa alla finestrella quindi, se intenzionati ad effettuare un viaggetto, prenotate in tempo e lo stesso vale per i regali.

GEMELLI: Che ve ne rendiate conto o meno siete circondati da gente commediante compreso chi tenta di accattivarsi la vostra disponibilità per mettervela nel frac ma qualcheduno tenterà di aprirvi gli occhi: ascoltatelo prima di cascar nella stia dei polli… Oltretutto, un dono, una notizia, una telefonata o un ritrovo scaccerà i brutti pensieri. Maschio da non assecondare in una pretesa e propensione all’ansia e all’agitazione. Ovetti e colombe pasquali da comprare anticipatamente.

CANCRO: Le cose più strane accadranno proprio a voi figli dell’astro d’argento che tra un imbarazzo, uno stupore, un’emozione e un batticuore, vi avvierete ad una ormai vicina Pasqua con tanta speranza nel cuore e un malumore alimentato probabilmente da contesti indigesti dove, volenti o nolenti, dovrete prendere in mano le redini di una delicata questione. Attenti inoltre a non offendere involontariamente chi delle vostre lune storte non ne può niente!

LEONE: La settimana appare essere piuttosto incasinata e non priva di ostacoli da considerare pari ad un incentivo al fine di dare il meglio di voi e delle vostre potenzialità. Pari ad un fulmine a ciel sereno vi giungeranno altresì delle notizie apparentemente incredibili ma veritiere e in uno specifico frangente vi toccherà far buon viso a cattivo gioco anche per non rovinarvi le prossime intense giornate. Sia le finanze che la salute invece andranno tenute sotto stretta sorveglianza.

VERGINE: State coi piedi ben poggiati a terra in qualsiasi settore al fine di non restare di cioccolata nello scoprire che qualcheduno non sarà propriamente come vorrebbe sembrare… Un appagamento invece proverrà dalla delucidazione di un enigma, una matassa sbrogliata, una risposta attesa o una vera dimostrazione di amicizia. Ciononostante non siete contenti perché qualcosa interiormente turba impedendo di vivere questa primavera spensieratamente. Domenica convulsa.

BILANCIA: State in allerta poiché vi si racconteranno un fracco di frottole tentando di intimidirvi con una arroganza che, come ben si sa, è sinonimo di ignoranza e andate in fondo ad una situazione delicata e complessa…Anche il settore delle relazioni è un po’ minato: non fidatevi delle apparenze e neppure di una simpatia destinata a rimanere allo stato brado… Per lenire un acciacco dovrete per forza consultare un dottore. Sabato impegnativo, domenica strampalata.

SCORPIONE: Inutile strepitare, scalpitare, mugugnare … I contrattempi, contrassegnanti il corrente lasso temporale, dipendono sia da stelle ingiuriose che dal vostro altalenante morale … State infatti attraversando una fase delicata, nel corso della quale appellarsi alla logicità, alla tolleranza, alla sopportazione è l’unica maniera per sconfiggere inquietudine e confusione! Amiconi di vecchia data con cui combinare una pizza o una bella spaghettata. Sorpresina in arrivo…

SAGITTARIO: Quanta carne sta sfrigolando sul barbecue della vostra quotidianità … Dai sentimenti al lavoro, dal denaro, alla famiglia si renderà indispensabile lottare per una giusta causa, vagliare proposte, smascherare i bugiardi, i doppiogiochisti e confidare in un pronostico o presentimento azzeccato. Taluni nativi invece saranno assai indaffarati per un’imminente festa, ritrovo o cerimonia. Una dieta equilibrata gioverà al fisico malgrado subentrino forme infiammatorie.

CAPRICORNO: Con l’ultimo quarto di Luna che il 25 marzo si forma nella vostra costellazione avrete il vostro bel da fare a programmare giornate movimentate o calmare un soggetto in preda all’agitazione. Eppure tante pedine stanno andando al posto giusto e prima di aprile scoverete uno spizzichino di tranquillità e serenità. Da un proselito giungeranno notiziole impensate mentre con il partner preparatevi a lievi mareggiate. Fastidi alle giunture o schiena dolente.

ACQUARIO: Ciò che vi fa incavolare è il vedere quanta stupidità circoli liberamente e quanta confusione regni nella vostra e altrui testolina al punto di non capirci più un accidente. Saturno permettendo, vi caverete un pallino, rivedrete un personaggio appartenente al passato, gusterete qualche attimo fuggente o tirerete respiri si sollievo riguardo un problema spettante voi o un parente anche se verso il week end vi inalbererete. Fattibile la posticipazione di un appuntamento.

PESCI: Sensibili e vulnerabili nutrirete sensazioni forti pigliandovela però esageratamente per questioni risolvibili con l’ausilio del tempo. Anche il pazzerello marzo sta per alzare le tende: quindi godetevi appieno ciò che ha ancora da offrirvi preparandovi simultaneamente ad un aprile alquanto rovente. Un guizzo di stanchezza colpirà a tradimento specie se avete ultimamente esagerato con sforzi o tensioni. Una news vi stupirà e un pranzo o cena in compagnia rinfrancherà.

La speranza è come le stelle: nessuno riuscirà mai a spegnerle…

