La cultura del mangiare a Nizza, torna da oggi a Nizza il salone AGECOTEL

Per la sua 30a edizione, AGECOTEL , la fiera biennale della Ristorazione e dei Commerci Alimentari, si ritrova al Palais des Expositions di Nizza da oggi, domenica 27 marzo al 30 marzo 2022.

Qualunque sia la professione nel settore dell’alimentazione, ristoratore, albergatore, fornaio, macellaio, cuoco di catering collettivo, gestore di campeggio, Agecotel si propone come interlocutore privilegiato per dare risposte concrete e aiutare nella crescita individuale.





Tante idee, soluzioni, innovazioni, attrezzature, prodotti e servizi utili per affrontare al meglio la propria professione ed aiutarla nello sviluppa.

L’ambiente non è propriamente fieristico, ma esalta convivialità e prossimità come deve essere quando si affrontano tematiche proprie di un settore che occupa un vasto spettro che va dall’alimentazione quotidiana ai grandi venti al turismo.



Sono presenti più di 100 espositori, in rappresentanza di 180 marchi: creato più di 35 anni fa, AGECOTEL è diventato, nel corso degli anni, l'incontro biennale dei professionisti della Regione Sud-Provenza-Alpi-Costa Azzurra.





Oltre a un'offerta completa di prodotti, attrezzature e servizi, AGECOTEL ospita anche prestigiose competizioni e sfide, che si svolgono nell'arco di 4 giorni, sotto l'occhio vigile di molti chef stellati, MOF e grandi nomi della gastronomia, della ristorazione, della panificazione, della pasticceria e del cioccolato.



“Al di là del simbolismo rappresentato dal 30° anniversario della fiera AGECOTEL, vorremmo che l'edizione 2022 emani spirito di festa per ristoratori, albergatori, fornai, pescherie, macellai e tutti gli altri mestieri alimentari che verranno ad incontrare i loro fornitori. Quindi guardiamo al futuro, alla ripresa, al business, al dinamismo economico per la promozione dei mestieri e la trasmissione del know-how per i giovani…. Come dice il nostro slogan: "La fiera a dimensione umana ' afferma Alain Defils, Amministratore delegato di NICEXPO.





Sono previsti i seguenti eventi interni:





La 6ème Coupe du Monde des Ecaillers Le Concours Pro-AM

Le Neptune d’OR

Le 4ème Concours Challenge Jeunes Talents des Toques Blanches

Le 4ème Trophée Cacao Criollo

Pro-am des maîtres restaurateurs

Concours « un et un font trois »

Concours le chou au feminin

Concours du meilleur entremet

Concours de la meilleure baguette tradition



Informazioni pratiche

Da domenica 27 a mercoledì 30 marzo 2022

Dalle 10 alle 19

Palais des Expositions



Parcheggio

Jean Bouin Esplanade Maréchal De Lattre De Tassigny Parking payant

Parking des ARTS 18 avenue Saint Jean-Baptiste Parking payant

Parking relais Ligne d’Azur Nice Nord Las Planas, Pont Michel, Vauban et Jean Bouin (3e étage)