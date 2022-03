Salpa a bordo del traghetto Genova Porto Torres per una nuova avventura

Chi ha detto che bisogna aspettare per forza l’estate per concedersi qualche giorno di relax in un posto di mare? Certo, non si andrà in località marine nei mesi più freddi e “tempestosi”, ma già con l’arrivo della primavera e le prime giornate di caldo si potrebbe optare di fare una bella gita al largo. E se si pensa al mare tendenzialmente si pensa alle isole. Sicilia e Sardegna infatti sono sempre delle mete apprezzate dai turisti, italiani e stranieri. Ma siete mai stati a Porto Torres, il principale polo turistico e commerciale della Sardegna? Se partite dalla Liguria, salpate a bordo del traghetto Genova Porto Torres .

Le 10 cose da vedere a Porto Torres

Una volta giunti a destinazione, ovviamente, bisognerà andare all’avventura ed esplorare il territorio. Sapete quali sono le attrazioni che rientrano nella top ten di Porto Torres? Al primo posto abbiamo la Torre Aragonese, vero e proprio simbolo della città, sita all’uscita del porto turistico. Ha una forma ottagonale, è alta 14 metri e larga 13 metri. Al secondo posto c’è la Basilica di San Gavino, la chiesa più antica e più romanica di tutta la Sardegna. Qui si trovano le spoglie dei tre martini: i santi Gavino, Gianuario e Proto. E poi a seguire:

La spiaggia di Balai dominata dall’alto dall’omonima chiesetta, nota anche come Santuario di San Gavino a Mare;

Il museo dell’Antiquarium Turritano , che presenta materiali archeologici di lunga data;

Il ponte romano , lungo 135 metri, costruito sul fiume Rio Mannu. Secondo le fonti storiche, durante il principato di Tiberio collegava Porto Torres con l’entroterra sardo;

La necropoli ipogea di Su Crucifisu Mannu , che comprende 22 tombe risalenti al periodo compreso tra il neolitico recente (IV millennio A.C) e l’eneolitico iniziale (III millennio A.C);

L’ altare preistorico di Monte d’Accoddi , la più antica costruzione d’Italia: risale infatti al 2700 A.C ed è realizzato in pietra (a differenza degli altri ziggurath mesopotamici in argilla)

La spiaggia di Platamona , che ha un litorale lungo 8 km ricco di ciottoli e conchiglie. Perfetto per chi voglia fare una bella passeggiata sul bagnasciuga;

La spiaggia della Pelosa , la più incantevole della Sardegna per via dell’acqua limpida e della sabbia bianca;

Il parco nazionale dell’Asinara, famoso ovunque per la sua ricca flora e fauna.

E come per ogni tour, bisogna concludere la tappa giornaliera con una bella scorpacciata di prodotti locali.

I piatti tradizionali di Porto Torres

Quali sono i piatti tradizionali più rinomati della Sardegna e nella fattispecie di Porto Torres? La fregula, simile al cous cous, che viene usata soprattutto per minestre delicate o in ricette marinare; le acciughe al pomodoro, un piatto semplicissimo ma gustoso; i macarones con il sugo di salsiccia; l’insalata di polpi; l’ogliastra di patate, un tipo di pasta fresca ripiena di menta, formaggio in salamoia, pecorino, patate; gli spaghetti alla bottarga e tanto altro. Tra i dolci più famosi ci sono i sospiri e le cattas (frittelle ricoperte di zucchero semolato).