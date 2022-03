Tre nuovi marchi arricchiscono le proposte di Nicetoile

Con un centinaio di negozi e ristoranti, Nicetoile rappresenta una meta obbligata, nel centro di Nizza, per chi vuole fare shopping e per i buongustai.

Il grande centro dello shopping di Avenue Jean Médecin già aveva dato, nei mesi scorsi, il benvenuto a tre nuovi marchi: Haribo, il regno dei dolci adorato da grandi e piccini, Boulisterie Guinguette Store, che propone articoli per la pétanque, il prêt-à-porter e specialità prodotti nizzardi e (Re)Shop, il regno del riuso.



Ora altri tre nuovi negozi ampliano l'offerta: Adidas Originals, Rituals e KIKO Milano.



Rituals

Rituals accompagna i clienti in un viaggio sensoriale che unisce tradizione e innovazione. Si tratta dell’esaltazione della filosofia della trasformazione delle routine quotidiane in momenti

ricchi di significato. Proposte uniche e profumi raffinati regalano momenti di pura felicità con prodotti per il corpo e per la casa.



KIKO Milano

Il marchio di cosmetici apre a Nicetoile un negozio che è il più grande della Regione per quanto concerne spazio di vendita e numero di prodotti. Fondato a Milano, identifica le tendenze di bellezza del momento e offre un'ampia scelta per tutte le esigenze, desideri e le personalità. Prodotti accessibili di qualità professionale che oggi fanno di KIKO MILANO il N° 1 del maquillage in Italia.



Adidas Originals

Il negozio Adidas Originals è dedicato a donna, uomo e bambino, riunisce gli abiti, le scarpe e gli accessori per gli abbigliamenti di strada più iconici. Si ispira al ricco patrimonio sportivo del marchio per soddisfare le aspirazioni e le tendenze dei giovani.



Nicetoile si trova in Avenue Jean Médecin a Nizza.