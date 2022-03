F1. Verstappen e Leclerc danno di nuovo spettacolo in Arabia Saudita: vince l'olandese, secondo il monegasco

Un'altra gara da batticuore, quella che hanno regalato Max Verstappen e Charles Leclerc. In Arabia Saudita è l'olandese ad avere la meglio sul monegasco, dopo un duello stupendo e una gara condizionata da diversi episodi.

La Safety Car al primo turno di pit stop causata dalla Willliams di Latifi toglie dalla lotta per il successo Perez, e lascia campo libero a Leclerc e all'altra Red Bull, mentre Sainz approfitta di una leggerezza del messicano per prendere la terza posizione e non lasciarla più.

Nemmeno quando Alonso e Ricciardo impongono una Virtual Safety Car e la chiusura della pit lane, perché entrambi parcheggiano all'imbocco della corsia box per problemi tecnici. E così si va in fondo senza cambiare più le gomme, con il duello del Bahrain che si ripete e regala uno spettacolo di altissimo livello. Il monegasco prende il punto del giro veloce e mantiene il comando della classifica mondiale, con Verstappen che dopo il ritiro al primo GP inizia la rincorsa alla vetta: il duello Ferrari-Red Bull sembra essere solo all'inizio.