Profughi dell’Ucraina: necessitano prodotti di prima necessità

La crisi in Ucraina sta generando in tutta la Francia la mobilitazione delle istituzioni e delle singole persone: la Métropole Nice Côte d’Azur ha predisposto, sotto l'egida dell'Agenzia per la salute, l'ambiente e la gestione dei rischi, una serie di servizi per accogliere gli ucraini che arrivano giorno e notte.

È nato il più grande circuito di raccolta di beni di prima necessità della regione: sono stati aperti diverse decine di centri stati aperti in tutti i 51 comuni della Métropole Nice Côte d’Azur che raccolgono le donazioni.

A questi centri si sono rivolti con enorme generosità e solidarietà gli abitanti dei 51 comuni che formano l’area metropolitana.

La necessità di generi di prima necessità è continua e Métropole Nice Côte d’Azur rilancia il suo appello alla generosità cominciando a scarseggiare alcuni generi alimentari.

L'Agenzia per la salute, la sicurezza ambientale e la gestione dei rischi ha elencato i prodotti necessari:

Latte in cartoccio

Scatole di cereali per la colazione

Cereali da cucinare tra cui il grano saraceno, molto utilizzato in Ucraina

Minestre in cartoccio

Pasti cucinati in scatola o confezionati sottovuoto

Riso

Succhi di frutta

Composte e dessert in scatola o sottovuoto

Zucchero, tè, caffè,

Oli

Biscotti



La popolazione è invitata a non conferire prodotti che richiedono una catena del freddo o prodotti con una breve scadenza.

Quanti desiderano partecipare a questo slancio di solidarietà sono invitati a depositare i beni di prima necessità presso i punti di raccolta.

Le scorte di abbigliamento, prodotti per l'infanzia o prodotti per l'igiene rimangono, attualmente, in quantità sufficiente.

Punti di raccolta

Nizza:

le donazioni possono essere depositate presso il municipio, i 5 municipi annessi (Ariane – 54, rue Anatole de Monzie, Saint-Roch – 52 avenue Denis Semeria, Thiole – 32 avenue Malausséna, Le Ray – Place Fontaine du Temple, Magnan – 118 rue De France dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16) e nei 17 centri AnimaNice

Altre località

Presso i municipi di Aspremont, Bairols, Beaulieu-sur-Mer , Belvédère, Bonson, Cagnes-sur-Mer, Cap d'Ail, Carros, Castagniers, Châteauneuf-Villevieille, Clans, Colomars, Drap, Duranus, Eze, Falicon, Gattières, Gilette, Ilonse, Isola, La Bollene-Vésubie, La Gaude, La Roquette-sur-Var, La Tour-sur-Tinée, La Trinité, Lantosque, Le Broc, Levens, Marie, Rimplas, Roquebillière, Roubion, Roure, Saint-André de la Roche, Saint-Blaise, Saint-Dalmas -le-Selvage, Saint-Etienne de Tinée, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Saint-Jeannet, Saint-Laurent du Var, Saint-Martin du Var, Saint-Martin Vésubie, Saint-Sauveur-sur-Tinée, Tournefort, Tourrette-Levens, U tali, Valdeblore, Venanson, Vence, Villefranche-sur-Mer.